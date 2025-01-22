مسؤول بالشرطة الليبية يلقى استقبال الأبطال لدى عودته بعد الإفراج عنه في إيطاليا

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روما (رويترز) – لاقى مسؤول كبير بالشرطة القضائية الليبية استقبال الأبطال لدى عودته إلى بلاده بعد أن أفرجت عنه إيطاليا بشكل مفاجيء من سجن تم إيداعه فيه ليومين فقط بعد القبض عليه بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرجل بارتكاب جرائم حرب.

ومع أنه مدرج في سجلات الحكومة الليبية باسم أسامة نجيم، فقد عرفته وزارة العدل الإيطالية باسم نجيم أسامة المصري.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنصار نجيم يحملونه على أكتافهم بعد أن نقلته طائرة تابعة للحكومة الإيطالية مباشرة من تورينو إلى مطار معيتيقة في طرابلس مساء يوم الثلاثاء.

ونشرت الشرطة القضائية في ليبيا رسالة على صفحتها على فيسبوك تصف نجيم بأنه مدير للعمليات في إدارة الأمن القضائي وتعرب عن امتنانها لكل من ساعد في تأمين إطلاق سراحه.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تردد أنها ارتكبت في ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية عام 2011، بما في ذلك جرائم ضد أشخاص يحتمل أنهم مهاجرون.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأنها أبلغت السلطات في إيطاليا بأن نجيم كان يخطط لمشاهدة مباراة كرة قدم بين يوفنتوس وإيه.سي ميلان، مما أتاح القبض عليه في تورينو يوم الأحد.

وقال مصدر بوزارة الداخلية إن إطلاق سراح نجيم جاء نظرا لوجود خطأ قانوني في القبض عليه لأن الشرطة لم تبلغ وزارة العدل قبل القبض عليه وفقا للإجراءات المتبعة.

وطالب ساسة معارضون بتفسير من وزارة العدل، مشيرين إلى وعد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في عام 2023 بتعقب المتهمين بالاتجار بالبشر في أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي في البرلمان يوم الأربعاء “عندما يصل أحد المتاجرين (بالبشر)، الذي تقول لنا المحكمة الجنائية الدولية إنه مجرم خطير، فإنكم لم تطاردوه. لقد أعدتموه إلى وطنه ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة”.

ولم تدل وزارة العدل ولا محكمة الاستئناف في روما التي وقعت على أمر الإفراج يوم الثلاثاء بأي تعليق بعد بهذا الشأن.