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مسؤول بحماس يرحب بما بدا أنه تراجع من ترامب عن دعوات تهجير سكان غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأربعاء بما بدا أنه تراجع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة.

ودعا قاسم الرئيس الأمريكي إلى “عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف”.

وجاء تصريح مسؤول حماس بعدما قال ترامب في وقت سابق الأربعاء إنه “لا أحد يطرد أي فلسطيني من غزة” ردا على سؤال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن.

وقال قاسم “في حال كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب هي تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحات مرحب بها، وندعو لاستكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار”.

كان ترامب قد اقترح في فبراير شباط سيطرة الولايات المتحدة على القطاع حيث أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي خلال الأشهر السبعة عشر الماضية إلى مقتل عشرات الآلاف. وجاء اقتراحه بعدما اقترح في وقت سابق ضرورة نقل سكان غزة خارج القطاع.

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