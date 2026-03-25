مسؤول كبير في الحزب الحاكم : تركيا تنقل رسائل بين أمريكا وإيران

من جوناثان سبايسر

إسطنبول 25 مارس آذار (رويترز) – قال هارون أرماجان نائب رئيس الشؤون الخارجية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لرويترز اليوم الأربعاء إن تركيا “تلعب دورا في نقل الرسائل” بين إيران والولايات المتحدة لتشجيع التهدئة وإجراء مفاوضات مباشرة.

ولم يوضح طبيعة هذه الرسائل، لكنه قال إنها تُنقل أيضا إلى دول الخليج، التي وجدت نفسها في خضم الحرب الإقليمية التي تتسع رقعتها وأشعلتها الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ورفض الجيش الإيراني اليوم الأربعاء تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات لإنهاء الحرب.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )