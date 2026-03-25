The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول كبير في الحزب الحاكم : تركيا تنقل رسائل بين أمريكا وإيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من جوناثان سبايسر

إسطنبول 25 مارس آذار (رويترز) – قال هارون أرماجان نائب رئيس الشؤون الخارجية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لرويترز اليوم الأربعاء إن تركيا “تلعب دورا في نقل الرسائل” بين إيران والولايات المتحدة لتشجيع التهدئة وإجراء مفاوضات مباشرة.

ولم يوضح طبيعة هذه الرسائل، لكنه قال إنها تُنقل أيضا إلى دول الخليج، التي وجدت نفسها في خضم الحرب الإقليمية التي تتسع رقعتها وأشعلتها الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ورفض الجيش الإيراني اليوم الأربعاء تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات لإنهاء الحرب.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

