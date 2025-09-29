مسؤول من حماس: الحركة لم تتلق بعد خطة ترامب المكتوبة لإحلال السلام في غزة

القاهرة (رويترز) – أكد محمود المرداوي المسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين أن الحركة لم تتلق بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكتوبة من أجل إحلال السلام في قطاع غزة.

وأدلى المرداوي بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي المشترك لترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي عبر خلاله الأخير عن دعمه للخطة الأمريكية.

(تغطية صحفية نضال المغربي وجيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)