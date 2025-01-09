مساعدات طبية أوروبية تدخل سوريا عبر تركيا

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دخل 55 طنا من المساعدات الطبية المموّلة من الاتحاد الأوروبي إلى شمال غرب سوريا عبر تركيا الخميس، وفق ما أفادت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية وكالة فرانس برس.

في إطار جسر جوي أعلن الاتحاد الأوروبي إقامته لإيصال مساعدات إلى سوريا عبر تركيا، دخلت الإمدادات عبر نقطة جيلفيغوزو الحدودية في جنوب تركيا وتم نقلها إلى مستودع في مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق مريناليني سانثانام، المتحدثة باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب في جنوب تركيا.

وقالت سانثانام في تصريح لفرانس برس “هناك جسر جوي إضافي واحد مخطّط له في شباط/فبراير”، موضحة أنه “ما زال في مرحلة التخطيط” وأن محادثات تجري “لتحديد الحجم”.

الإمدادات التي سيتم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية في منطقتي إدلب وحلب، تندرج في إطار الجسر الجوي الذي أعلنت بروكسل إقامته في 13 كانون الأول/ديسمبر.

وهو يرمي إلى دعم نظام الرعاية الصحية المتضرر بعدما أطاحت فصائل معارضة مسلّحة الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

تضم الشحنة ثمانية آلاف حزمة مستلزمات للجراحات الطارئة وإمدادات تخدير وسوائل وريدية ومواد تعقيم وأدوية لمنع تفشي الأمراض، وفق منظمة الصحة العالمية.

في أواخر كانون الأول/ديسمبر قال لورينتسو دال مونتي المحلّل المعني بشؤون التخطيط في منظمة الصحة العالمية إن “نحو نصف المستشفيات السورية خارج الخدمة”، بعدما تسبّب النزاع منذ اندلاعه في العام 2011 بانهيار النظام الصحي في البلاد.

وقال إن شحنة الخمسين طنا التي وصلت من دبي تضمّنت “بشكل أساسي حزمات مستلزمات لعلاج الصدمات وأخرى جراحية”.

وفق منظمة الصحة العالمية، الأطنان الخمسة المتبقية مصدرها مخزون في الدنمارك وتضمّنت حزمات مستلزمات للطوارئ الصحية وملابس للشتاء وأقراصا لتنقية المياه.

همو/ود/ب ق