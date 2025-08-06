مستشار مودي يزور موسكو بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند

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يزور مستشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للأمن القومي، موسكو الأربعاء، على ما اوردت وسائل إعلام هندية، بعد أن هددت واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية على نيودلهي بسبب شرائها النفط الروسي.

وذكرت صحيفة “هندو” أن أجيت دوفال توجه إلى موسكو مساء الثلاثاء، وهو ما أكدته قناة “إن تي دي في” التلفزيونية.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو.

الاثنين، قالت وزارة الخارجية الهندية إن الضغط الأميركي لوقف مشترياتها من النفط الروسي “غير مبرر” و”غير منطقي”، وتعهدت حماية مصالحها.

واوضحت الهند بأنها “بدأت الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بعد اندلاع الحرب” في أوكرانيا.

وقال شيلان شاه الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس إن الهند تستطيع “من حيث المبدأ” إيجاد موردين آخرين “بسهولة نسبيا ودون تأثير اقتصادي كبير”، ولكن ذلك يشكل من الناحية السياسية تحديا.

واوضح في مذكرة “سيبدي صانعو السياسات تحفظا حيال الإضرار بالعلاقات التي غالبا ما تكون ودية (ومنذ مدة طويلة) مع روسيا”.

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء العثور على مكونات هندية الصنع في مسيرات روسية.

زوّدت روسيا الهند بما يصل إلى 76% من وارداتها العسكرية بين عامي 2009 و2013، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ومع تراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ما زالت الهند تعتمد على روسيا للتزود بالقطع الأساسية.

بور/ريم/ص ك