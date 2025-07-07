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مسروقات بقيمة مليون يورو من متجر للسلع الجلدية الفاخرة في باريس

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تعرّض متجر في باريس للسلع الجلدية الفاخرة متخصص في بيع تلك المستعملة منها لعملية سطو صباح الأحد نفذها أشخاص عدة، سرقوا حقائب يد من ماركات “شانيل” و”إيرميس” و”ديور” تُقدر قيمتها بحوالى مليون يورو، على ما افادت مصادر الشرطة.

ووقعت السرقة بُعَيد الساعة الخامسة صباحا (03,00 ت غ) في شارع فوبور سانت أونوريه بالدائرة الثامنة، وهي منطقة من العاصمة الفرنسية تضم مجموعة من المتاجر الفخمة.

وأوضحت مصادر الشرطة أن الجناة دخلوا متجر “أولوكس” Houlux من خلال شرفة في الطبقة الرابعة وصلوا إليها تسلقا.

وبعد تعطيل جهاز الإنذار، راحوا يلقون الحقائب من النافذة، وكان يتلقفها شريك لهم ويضعها في مركبة. وبلغت المسروقات أكثر من مئة حقيبة من ماركات “إيرميس” و”ديور” و”لوي فويتون” و”شانيل”.

وغادر اللصوص المكان بعد 20 دقيقة، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بنحو مليون يورو دون احتساب الضرائب.

وشرعت الوحدات المختصة في الشركة التحقيق في ملابسات عملية السطو.  

سم/ب ح/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية