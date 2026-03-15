مسعفون: قوات إسرائيلية قتلت أسرة من 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية)/القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) – قالت سلطات صحة فلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين من أسرة واحدة، هم أم وأب وطفلان، وهم في سيارتهم في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك مراجعة بشأن الواقعة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتلى هم الأب ويدعى علي خالد بني عودة (37 عاما) والأم وتدعى وعد عثمان (35 عاما) وابناهما محمد (خمسة أعوام) وعثمان (سبعة أعوام) وأصيبوا بطلقات نارية في الرأس في طمون، كما أصيب ابنان آخران.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات نفذت عملية في طمون لاعتقال فلسطينيين مطلوبين لتورطهم في أنشطة “إرهابية” ضد قوات الأمن.

وأضاف الجيش “في أثناء العملية، انطلقت سيارة بسرعة نحو القوات، التي رأت تهديدا مباشرا لسلامتها وردت بإطلاق النار. ونتيجة لذلك، قتل أربعة فلسطينيين كانوا في السيارة”. وذكر أن ملابسات الواقعة قيد المراجعة.

وقال خالد (12 عاما)، وهو أحد الابنين الناجيين، لرويترز في المستشفى إنه سمع والدته تبكي ووالده يدعو الله، لكنه لم يسمع صوت أي من إخوته الآخرين قبل أن يسود الصمت بعد أن أمطرت الرصاصات السيارة.

وقال الفتى “مرة وحدة صار علينا إطلاق نار مباشر ما عرفناش من وين كل اللي بالسيارة استشهدوا ما عدا أنا وأخوي مصطفى”.

وأضاف أن الجنود، الذين أخرجوه من السيارة قبل أن يضربوه، قالوا “قتلنا كلاب”.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا قتل أيضا في هجوم شنه مستوطنون خلال الليل.

وتقول منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومسعفون إن مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية يستغلون القيود المفروضة على التنقل خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لمهاجمة فلسطينيين، وإن الحواجز العسكرية تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الضحايا بسرعة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستوطنين قتلوا ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير شباط.

* قتلى في غزة

في قطاع غزة قال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثلاثة اليوم الأحد، وهم رجل وزوجته الحامل وابنهما، في غرب مخيم النصيرات بوسط القطاع، ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع منذ اندلاع الحرب على إيران إلى 26 على الأقل.

ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل على هذه الأنباء.

وتقلصت الهجمات الإسرائيلية على غزة في بداية الحرب مع إيران، إلا أنها بدأت تتصاعد مجددا بعد ذلك. ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في أكتوبر تشرين الأول، اندلعت أعمال عنف متكررة منذ ذلك الحين.

(شاركت في التغطية إميلي روز – إعداد سلمى نجم وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)