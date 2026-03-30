مسعفون: مقتل 6 بنيران إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية

القاهرة/رام الله (الضفة الغربية) 30 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولو صحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة على الأقل في القطاع اليوم الاثنين، في أحدث جولة من العنف منذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمسة أشهر.

كما أفاد مسؤولو صحة فلسطينيون بأن القوات الإسرائيلية قتلت شخصين في الضفة الغربية المحتلة في واقعتين منفصلتين.

وقال مسعفون إن ثلاثة قتلوا وأصيب اثنان عندما أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخا على مجموعة من الفلسطينيين قرب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف وقتل أفرادا ينتمون لخلية مسلحة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رصدها في شمال قطاع غزة، وذلك للقضاء على التهديد الذي شكلته الخلية على قواته المتمركزة في المنطقة.

وفي وقت لاحق من اليوم الاثنين، أفاد مسعفون بأن غارة جوية إسرائيلية أخرى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين أمام مطبخ خيري في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 72 ألفا قتلوا منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 عقب هجوم على إسرائيل شنه مسلحون بقيادة حماس تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتتبادل كل من حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 700 شخص منذ وقف إطلاق النار. وقالت إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في غزة خلال نفس الفترة.

وتخوض إسرائيل الآن حربا، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران وتشن حملة جديدة على جماعة حزب الله اللبنانية شملت توغل قوات إسرائيلية برية في جنوب لبنان.

ويقول مسؤولون في مجال الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 50 فلسطينيا منذ بدء الحرب على إيران قبل نحو شهر.

* العنف في الضفة الغربية

في الضفة الغربية المحتلة، قال مسؤولون في قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على شاب عمره 22 عاما وقتلته قرب مدينة الخليل، وأضافوا أن الجنود أخذوا الجثة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب القتيل يدعى رمزي العواودة، واتهمت الجنود الإسرائيليين بتركه ينزف حتى الموت ومنع فرق الإنقاذ من الوصول إليه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات أطلقت النار وقتلت فلسطينيا كان يركض نحوها حاملا سكينا.

وفي واقعة منفصلة، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته التي تنفذ عمليات قرب مدينة طولكرم أطلقت النار على فلسطيني زاد من سرعة مركبته صوبها مما شكل تهديدا على سلامة القوات “وحيدته” وأضافت أن الجنود لم يصب أي منهم بأذى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق مقتل السائق وقالت إن الجيش احتجز جثته هو الآخر.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق ومسعفون إن مستوطنين إسرائيليين يستغلون القيود المفروضة على التنقلات خلال الحرب مع إيران لمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تمنع الحواجز العسكرية سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين بسرعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير شباط.

(شارك في التغطية ألكسندر كورنويل من القدس – إعداد محمود رضا مراد وسلمى نجم وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )