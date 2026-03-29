مسعفون: مقتل 6 في غارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة

القاهرة 29 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولون محليون في قطاع الصحة إن غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا نقطتي تفتيش تابعتين لقوة الشرطة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن ستة فلسطينيين بينهم طفل.

يأتي هذا في أحدث جولة من العنف على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي مضى عليه الآن أكثر من خمسة أشهر.

وقال مسعفون إن طائرات إسرائيلية هاجمت نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة وثلاثة مدنيين، بينهم فتاة، وإصابة أربعة آخرين.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على أحدث الهجماتظ. وقتل الجيش أكثر من 680 فلسطينيا في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.

وقُتل أكثر من 72 ألف شخص منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشن إسرائيل الآن أيضا حربا، إلى جانب الولايات المتحدة، ضد إيران، وتنفذ حملة جديدة ضد جماعة حزب الله اجتاحت خلالها قوات إسرائيلية جنوب لبنان.

استمر العنف في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار ووسط الحرب بين إسرائيل وإيران. ويقول مسؤولو الصحة في القطاع إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 50 فلسطينيا منذ بدء الصراع مع إيران قبل شهر.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)