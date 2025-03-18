مسلحون صوماليون يهاجمون موكبا رئاسيا بالقنابل والرئيس آمن

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مقديشو (رويترز) – قالت حركة الشباب الصومالية إن مسلحين منها استهدفوا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في هجوم بالقنابل على موكبه لدى مروره بالعاصمة مقديشو يوم الثلاثاء.

وقال مسؤولان كبيران حكومي وعسكري لرويترز إن محمود بأمان في أعقاب الهجوم، وكتب المستشار الرئاسي زكريا حسين في منشور على إكس أنه “جيد وبخير وفي طريقه إلى الخطوط الأمامية”.

وأكد جنود وسكان محليون شهدوا الهجوم إصابة موكب الرئيس. ورأى صحفي من رويترز في مكان الحادث جثث أربعة أشخاص قُتلوا في الهجوم بالقرب من القصر الرئاسي.

وقالت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في بيان نُشر على قناة تيليجرام التابعة لها “استهدف مقاتلونا موكبا من المركبات يقل حسن شيخ محمود خلال مغادرته القصر الرئاسي متجها إلى المطار”.

وبينما تعتاد حركة الشباب شن هجمات في الصومال في إطار حملتها المستمرة منذ عقود للإطاحة بالحكومة، فإن هجوم يوم الثلاثاء أول هجوم يستهدف الرئيس محمود بشكل مباشر منذ 2014، خلال فترة ولايته الأولى، عندما قصفت الحركة فندقا كان يتحدث فيه.

وبعد ساعات من هجوم يوم الثلاثاء، عرضت وسائل الإعلام الرسمية صورا للرئيس في منطقة عدن يابال في شبيلي الوسطى بالصومال، حيث تقاتل القوات الحكومية هجوما مستمرا منذ ثلاثة أسابيع لحركة الشباب.