مسلحون يقتحمون فندقا في وسط الصومال ويقتلون أربعة على الأقل

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مقديشو (رويترز) – قال شاهدان وسكان لرويترز إن مسلحين اقتحموا فندقا في بلدة بلدوين بوسط الصومال يوم الثلاثاء حيث كان يجتمع زعماء محليون ومسؤولون حكوميون، مضيفين أن المكان يخضع لحصار.

وأوضح النائب الصومالي ضاهر أمين جيسو أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا حتى الآن وأن “حصر القتلى والمصابين لا يزال جاريا”.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان قالت فيه إنها قتلت أكثر من عشرة أشخاص.

وتنفذ حركة الشباب تفجيرات وهجمات مسلحة متكررة في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي في مسعاها الإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكمها الخاص على أساس تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وقال علي سليمان، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، “سمعنا في البداية دوي انفجار ضخم أعقبه إطلاق نار، ثم سمعنا دوي انفجار آخر”.

وأضاف سليمان أن أجزاء من فندق القاهرة تحولت إلى أنقاض حيث تبادلت القوات الحكومية والمسلحون إطلاق النار.

وقالت حليمة نور، وهي شاهدة أخرى تعيش بالقرب من الفندق، إن إطلاق النار كان يتردد بشكل متقطع مع استمرار الحصار.