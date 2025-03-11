مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مسلحون يقتحمون فندقا في وسط الصومال ويقتلون أربعة على الأقل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

مقديشو (رويترز) – قال شاهدان وسكان لرويترز إن مسلحين اقتحموا فندقا في بلدة بلدوين بوسط الصومال يوم الثلاثاء حيث كان يجتمع زعماء محليون ومسؤولون حكوميون، مضيفين أن المكان يخضع لحصار.

وأوضح النائب الصومالي ضاهر أمين جيسو أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا حتى الآن وأن “حصر القتلى والمصابين لا يزال جاريا”.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان قالت فيه إنها قتلت أكثر من عشرة أشخاص.

وتنفذ حركة الشباب تفجيرات وهجمات مسلحة متكررة في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي في مسعاها الإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكمها الخاص على أساس تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وقال علي سليمان، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، “سمعنا في البداية دوي انفجار ضخم أعقبه إطلاق نار، ثم سمعنا دوي انفجار آخر”.

وأضاف سليمان أن أجزاء من فندق القاهرة تحولت إلى أنقاض حيث تبادلت القوات الحكومية والمسلحون إطلاق النار.

وقالت حليمة نور، وهي شاهدة أخرى تعيش بالقرب من الفندق، إن إطلاق النار كان يتردد بشكل متقطع مع استمرار الحصار.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية