مشرعون ينتقدون عدم قدرة الخارجية الأمريكية على مساعدة العالقين بالشرق الأوسط

واشنطن 3 مارس آذار (رويترز) – انتقد أعضاء بالكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية الأمريكية لحثها المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط على مغادرة دول المنطقة بعد مرور ثلاثة أيام على اندلاع الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفي وقت تأثرت فيه بشدة حركة الطيران العالمية، قائلين إن ذلك دليل على عدم وجود تخطيط مناسب.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين المواطنين الأمريكيين في 14 دولة في الشرق الأوسط على المغادرة فورا باستخدام “وسائل النقل التجارية المتاحة”، دون توفير أي وسيلة مساعدة معتمدة من حكومة الولايات المتحدة. وقالت السفارة الأمريكية في القدس إنها غير قادرة على تقديم المساعدة للأمريكيين الذين يحاولون المغادرة.

وقالت النائبة السابقة مارجوري تايلور جرين، التي استقالت من الكونجرس بعد خلافها مع ترامب، “يُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون على دفع 3.8 مليار دولار لإسرائيل كل عام، وها هي سفارتنا الأمريكية في القدس تقول للأمريكيين: حظا موفقا في الخروج، أنتم وحدكم في هذا الأمر”.

وأضافت جرين، وهي جمهورية تدافع منذ فترة طويلة عن موقفها الرافض لتدخل الولايات المتحدة في الحروب الخارجية “هذا خذلان لا تصدق”.

وأحدثت الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت يوم السبت، صدمة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وإحداث فوضى في النقل الجوي العالمي. وخلال الليل، ضربت طائرات مسيرة إيرانية السفارة الأمريكية في السعودية.

وظلت مراكز الطيران الرئيسية في الخليج مغلقة لليوم الرابع على التوالي اليوم الثلاثاء مما جعل عشرات الآلاف من المسافرين عالقين. وكان منها مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاما بالمسافرين في العالم والذي يستقبل عادة أكثر من ألف رحلة جوية يوميا. وارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير.

وقال السناتور الديمقراطي آندي كيم في منشور على منصة إكس “مطالبة المواطنين (الأمريكيين) بضرورة الإخلاء بعد ثلاثة أيام من بدء هذه الحرب، في حين أن المجال الجوي مغلق، دليل واضح على انعدام الاستراتيجية والتخطيط لدى إدارة ترامب”.

وأضاف كيم “الآن، بات أمام الأمريكيين خيارات محدودة للإخلاء في لحظة بالغة الخطورة دون أي مساعدة حكومية. هذه الإدارة تخذل مواطنيها”.

وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي على إكس “إذن، وزارة الخارجية تجبر الجميع على مغادرة المنطقة فورا، لكنها ترفض في الوقت نفسه مساعدة الناس على مغادرتها. عدم كفاءة واضح في كل مكان”.

وكتب عضو الكونجرس تيد ليو في منشور على منصة إكس “لقد طلبتم من الأمريكيين المغادرة الآن عبر وسائل النقل التجارية، وأنتم تعلمون أن العديد من المطارات مغلقة وكذلك المجال الجوي” ، مضيفا أن واشنطن يجب أن ترتب على الفور رحلات إجلاء حكومية أمريكية لمواطنيها الذين تقطعت بهم السبل.

وأضاف ليو “ربما كان عليكم التفكير في خطة محكمة أولا”.

وارتفعت أسعار النفط بنحو ثمانية بالمئة اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2024.

(إعداد حسن عمار ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)