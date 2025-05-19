مشروع قانون الموازنة الضخم يجتاز مرحلة رئيسية في الكونغرس

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تخطى مشروع قانون الموازنة الضخم الذي يدعمه دونالد ترامب، مرحلة رئيسية في الكونغرس مساء الأحد بعد أن احجم العديد من المسؤولين الجمهوريين عن معارضته.

ويدفع الرئيس الأميركي البرلمانيين إلى التحرك بسرعة لإقرار هذا “القانون الكبير والجميل” بحسب وصفه، خاصة من أجل تمديد الإعفاءات الضريبية لولايته الأولى التي تنتهي نهاية العام.

لكن في المعسكر الجمهوري الذي يحظى بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، فإن الخلاف المفتوح بين التيارات المختلفة يهدد بتأخير العملية.

يعبر الجناح المعتدل عن مخاوف من أن تؤدي الاقتطاعات الكبيرة في برنامج Medicaid إلى التأثير سلبا على نتائج الانتخابات التشريعية النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

هذا فيما يرى جزء من الجناح المحافظ المتشدد الذي يدعو إلى خفض العجز، أن هذه الاقتطاعات ليست كافية.

وقام أربعة نواب محافظين تمكنوا الجمعة من إخراج العملية مؤقتا عن مسارها من خلال التصويت ضد النص لدى عرضه أمام لجنة الموازنة، بتعديل تصويتهم الأحد، فلم يعارضوه ولم يؤيدوه، مما يسمح بمواصلة الإجراءات التشريعية لإقراره.

وكتب رئيس اللجنة الجمهوري جودي أرينغتون على منصة إكس “الليلة اتخذت لجنة الموازنة في مجلس النواب خطوة حاسمة نحو اعتماد القانون الكبير والجميل”.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون لبرنامج “فوكس نيوز صنداي” الأحد إنه من المقرر طرح النص في الكونغرس “بحلول نهاية الأسبوع”.

المعركة لم تنته بعد لأن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أعربوا عن رغبتهم في إجراء تعديلات كبيرة على مشروع القانون.

ووفقا للجنة مستقلة فإن مثل هذا التمديد المصحوب بتدابير ضريبية أخرى سيزيد عجز الحكومة الفدرالية بأكثر من 4800 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وللتعويض عن ذلك جزئيا، يخطط الجمهوريون لإجراء اقتطاعات واضحة في الإنفاق وخاصة في إطار برنامج Medicaid للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود.

بور/ليل/ص ك