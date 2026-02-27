مصادر: المعلومات المخابراتية لا تدعم زعم ترامب عن الصواريخ الإيرانية

27 فبراير شُبَاط (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة على تقارير مخابراتية أمريكية إن هذه التقارير ليس فيها ما يدعم زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستمتلك قريبا صاروخاً قادرا على ضرب الولايات المتحدة ويبدو أنه مبالغ فيه، وهو ما يلقي بظلال من الشك على جانب من المبررات التي ساقها لشن هجوم محتمل على الجمهورية الإسلامية.

بدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس يوم الثلاثاء في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلا إن طهران “تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبا” إلى الولايات المتحدة.

لكن مصدرين قالا إنه ليست هناك أي تغييرات في تقييم رفعت عنه السرية لوكالة المخابرات العسكرية الأمريكية لعام 2025، والذي يفيد بأن إيران قد تحتاج حتى 2035 لتطوير “صاروخ باليستي عابر للقارات يكون صالحا للاستخدام العسكري” من مركبات الإطلاق الفضائية التي لديها حاليا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي “الرئيس ترامب محق تماما في تسليط الضوء على القلق البالغ الذي تمثله إيران، البلد الذي يهتف “الموت لأمريكا”، بامتلاكها صواريخ باليستية عابرة للقارات”.

