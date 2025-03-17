مصحح-إيران ترفع الإقامة الجبرية عن الزعيم المعارض كروبي يوم الاثنين

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(مصحح لتوضيح سبب اعتقال كروبي في الفقرة الأولى وأن جماران موقع إخباري وليس صحيفة في الفقرة الثانية)

دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام‭‭‭ ‬‬‬إيرانية أنه سيتم يوم الاثنين رفع الإقامة الجبرية عن الزعيم المعارض مهدي كروبي، بعد احتجازه لمدة 14 عاما بسبب الدعوة إلى التظاهر لدعم احتجاجات اجتاحت العالم العربي في عام 2011.

وقال نجله حسين كروبي لموقع جماران الإخباري ذي الصلة بالفصائل السياسية المعتدلة إن حليف كروبي السياسي رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ستُرفع عنه الإقامة الجبرية أيضا في غضون أشهر.

وخاض كروبي الذي يبلغ من العمر الآن 87 عاما وموسوي (83 عاما)الانتخابات على أساس برنامج إصلاحي في انتخابات عام 2009 التي أعادت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وهو من غلاة المحافظين، إلى السلطة وأطلقت شرارة مظاهرات حاشدة من المحتجين الذين قالوا إن النتائج جرى تزويرها.

وتم اعتقالهما في عام 2011 بعد أن لعبا دورا قياديا في الاحتجاجات، ولكن لم يخضعا لمحاكمة ولم توجه لهما أي اتهامات علنية.

ونقل موقع جماران عن حسين كروبي القول “التقى مسؤولون أمنيون بوالدي وقالوا له إن اعتقاله سيرفع اليوم بناء على أوامر رئيس السلطة القضائية” في إشارة إلى يوم الاثنين.

وقال إنه تم إبلاغ والده بأن رجال أمن سيكونون موجودين في منزله حتى الثامن من أبريل نيسان لضمان حمايته.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء خبر إطلاق سراح كروبي، لكنها لم تشر إلى قضية موسوي.

وقال حسين كروبي لموقع إنصاف نيوز العام الماضي إن والده لن يقبل أي خطوة لرفع الإقامة الجبرية عنه مع بقاء موسوي محتجزا.

ووعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية بالإفراج عن كلا السياسيين.