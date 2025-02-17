مصحح-وزير مالية روسيا يزور السعودية قبيل محادثات روسية أمريكية في المملكة

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(لتصحيح قصة نُشرت بالأمس للإشارة إلى أن وزير المالية الروسي ورئيسة البنك المركزي اجتمعا مع نائب الرئيس الإماراتي وليس الرئيس نفسه، وتوضيح أن اجتماعا آخر عقد في الإمارات يوم السبت وذلك في الفقرتين الرابعة والخامسة)

موسكو (رويترز) – بدأ أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي زيارة للسعودية يوم الأحد قبل محادثات مقرر عقدها في المملكة بين روسيا والولايات المتحدة خلال أيام.

وتحدث سيلوانوف في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.

وقال عضو بالكونجرس الأمريكي ومصدر مطلع يوم السبت إن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا سيلتقون في السعودية خلال الأيام المقبلة لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب التي تخوضها موسكو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وأجرى النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دنيس مانتوروف محادثات مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم السبت في الإمارات.

وذكرت الحكومة الروسية في بيان أن سيلوانوف ومانتوروف ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أجروا محادثات مع نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأكد سيلوانوف في كلمة ألقاها في إحدى الفعاليات استعداد روسيا لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية.

وقال “على مدار السنوات 25 الماضية، أعدنا هيكلة ديون 22 دولة بقيمة تقارب 30 مليار دولار. وأعدنا هيكلة مبلغ مماثل من خلال اتفاقيات ثنائية”.