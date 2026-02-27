مصدران: المبعوث الأمريكي براك يلتقي بنوري المالكي

The Swiss voice in the world since 1935
reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

27 فبراير شباط (رويترز) – قال مصدران مطلعان لرويترز إن المبعوث الأمريكي توماس برّاك التقى اليوم الجمعة بنوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق ومرشح الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء.

والمالكي مرشح من الكتلة الشيعية القوية للعودة إلى المنصب، لكن الولايات المتحدة حذرت من أنها ستعيد النظر في دعمها للعراق إذا جرى اختياره مجددا.

وقال المكتب الصحفي للمالكي في بيان إن برّاك ناقش معه التطورات في المشهد السياسي العراقي والأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة.

وذكر البيان أن المالكي شدد على أهمية دعم العملية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي، وأشار إلى الحاجة إلى احترام سيادة العراق واختيارات شعبه.

(تغطية صحفية مؤيد حميد – إعداد دعاء محمد وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

