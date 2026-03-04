مصدران: نجاة نجل خامنئي من الهجوم على إيران

دبي 4 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران إيرانيان لرويترز اليوم الأربعاء إن مجتبى خامنئي، نجل الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية علي خامنئي، نجا من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي أودت بحياة والده.

وأضاف المصدران أن المؤسسة الدينية الحاكمة تنظر إليه على أنه الخليفة المحتمل لوالده.

ويعد مجتبى، وهو رجل دين ذو صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، من أبرز الشخصيات المؤثرة في المؤسسة الدينية الإيرانية. ويعتبر منذ سنوات أحد أبرز المرشحين لخلافة والده.

وقال أحد المصدرين “إنه (مجتبى) على قيد الحياة… لم يكن في طهران وقت اغتيال الزعيم الأعلى”.

وقُتل آية علي خامنئي يوم السبت في هجمات أمريكية إسرائيلية على أهداف في إيران ضمن مجموعة شخصيات عسكرية ونافذة أخرى لقت حتفها.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نبأ وفاة خامنئي فجر يوم الأحد. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إنه تم العثور على جثة الزعيم الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعاونت بشكل وثيق مع إسرائيل لاستهداف الرجل الذي كان يقود إيران منذ عام 1989.

