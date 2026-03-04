The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصدران: نجاة نجل خامنئي من الهجوم على إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 4 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران إيرانيان لرويترز اليوم الأربعاء إن مجتبى خامنئي، نجل الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية علي خامنئي، نجا من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي أودت بحياة والده.

وأضاف المصدران أن المؤسسة الدينية الحاكمة تنظر إليه على أنه الخليفة المحتمل لوالده.

ويعد مجتبى، وهو رجل دين ذو صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، من أبرز الشخصيات المؤثرة في المؤسسة الدينية الإيرانية. ويعتبر منذ سنوات أحد أبرز المرشحين لخلافة والده.

وقال أحد المصدرين “إنه (مجتبى) على قيد الحياة… لم يكن في طهران وقت اغتيال الزعيم الأعلى”.

وقُتل آية علي خامنئي يوم السبت في هجمات أمريكية إسرائيلية على أهداف في إيران ضمن مجموعة شخصيات عسكرية ونافذة أخرى لقت حتفها.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نبأ وفاة خامنئي فجر يوم الأحد. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إنه تم العثور على جثة الزعيم الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعاونت بشكل وثيق مع إسرائيل لاستهداف الرجل الذي كان يقود إيران منذ عام 1989.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية