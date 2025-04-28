مصرع 8 مهاجرين وانقاذ 29 آخرين قبالة سواحل تونس

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أعلن خفر السواحل التونسي الاثنين مصرع 8 مهاجرين وانقاذ 29 آخرين من جنسيات مختلفة بما فيها دول افريقيا جنوب الصحراء اثر حادث غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية لتونس.

وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لفرانس برس إن عملية التدخل نفذتها فرق من خفر السواحل ومن جيش البحر “وتم انتشال 8 جثث تعود لمهاجرين من جنسيات مختلفة وانقاذ 29 آخرين”.

وأوضح أن الحادث وقع قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط-شرق) وتحديدا في منطقة “العوابد”. وأكدت وزارة الدفاع لفرانس برس ان الحادث وقع الأحد صباحا.

وأوضح خفر السواحل في بيان لاحقا “تولت الحماية المدنية نقل 3 من الناجين إلى المستشفى الجامعي بصفاقس لتلقي الإسعافات الضرورية. هذا ولا تزال عمليات البحث والتمشيط متواصلة في عرض البحر.

وتمثل السواحل التونسية نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين غير القانونيين من الجنسيات التونسية ودول جنوب الصحراء، نحو السواحل الأوروبية.

وغالبا ما تحصل حوادث غرق للقوارب المتهالكة التي يستعملونها لعبور الجزء الأوسط من البحر المتوسط وتنتهى محاولاتهم بكوارث.

لكن الطريق البحري إلى أوروبا مغلق تقريبا بالكامل في الفترة الأخيرة بعد توقيع تونس لاتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي للحد من انطلاق المهاجرين.

وشرعت السلطات التونسية في نيسان/أبريل في تفكيك مخيمات عشوائية للمهاجرين أقيمت في بساتين الزيتون قرب صفاقس، حيث كان يعيش إجمالا حوالي عشرين ألف شخص.

وفي نهاية آذار/مارس، دعا الرئيس قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف جهودها لضمان “العودة الطوعية” للمهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم.

وفي شباط/فبراير 2023، كان الرئيس سعيّد قد ندد بوصول “جحافل من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء” لبلاده معتبرا أنهم يهددون بـ”تغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

ايب/اج/ص ك