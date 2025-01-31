مصريون يحتجون عند معبر رفح على خطة ترامب لتهجير سكان غزة

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القاهرة (رويترز) – قال شاهد لرويترز إن الآلاف احتشدوا عند معبر رفح الحدودي يوم الجمعة، في احتجاج نادر بإذن الدولة ضد اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تقبل مصر والأردن لاجئين من غزة.

ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء فكرة أن تيسر مصر تهجير سكان غزة، وقال إن المصريين سينزلون إلى الشوارع للتعبير عن استنكارهم.

وسُمع صوت المحتجين وهم يهتفون “تحيا مصر” ولوحوا بالأعلام المصرية والفلسطينية.

وقال غازي سعيد، أحد سكان سيناء، “اليوم إحنا بنشارك في الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وبنقول لا لأي تهجير لفلسطين أو غزة على حساب مصر، على أرض سيناء، وزي ما أنت شايف الشعب المصري كله موجود، أحزاب ومشايخ وقبائل”.

وقالت مصادر أمنية مصرية لرويترز إن أحزابا مقربة من السيسي أرسلت حافلات لنقل المحتجين إلى المعبر الحدودي الذي تكون حركة المدنيين عنده مقيدة عادة. لكنها قالت إن توافد المحتجين يعبر عن رفض على المستوى الشعبي وليس فقط على مستوى القيادة لاقتراح ترامب.

وقال ترامب يوم السبت إن مصر والأردن يجب أن تستقبلا فلسطينيين من غزة التي وصفها بأنها “موقع هدم” بعد قصف إسرائيلي استمر 15 شهرا أدى إلى تشريد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وكرر ترامب يوم الخميس الفكرة قائلا “نفعل الكثير من أجلهم، وهم سيفعلون ذلك”، في إشارة فيما يبدو إلى المساعدات الأمريكية الكبيرة، ومنها المساعدات العسكرية، لمصر والأردن.

ويعد أي اقتراح بخروج الفلسطينيين من غزة، التي يأملون أن تصبح جزءا من دولة مستقلة، أمرا مرفوضا بشدة من القيادة الفلسطينية منذ عقود، كما رفضته الدول العربية المجاورة مرارا منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويعيش في الأردن بالفعل بضعة ملايين من الفلسطينيين، ويعيش عشرات الآلاف منهم في مصر.