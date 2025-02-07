مصر تحشد الرفض العربي لخطة ترامب بشأن غزة

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دبي (رويترز) – قالت مصر يوم الجمعة إنّها تكثف اتصالاتها مع الدول العربية ومنها الأردن والسعودية والإمارات لتأكيد الرفض في المنطقة لتهجير الفلسطينيين، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عليهم الرحيل من غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي على اتصال بنظرائه من 11 دولة.

وجاء في البيان “التأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية”.

واقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة من إسرائيل وتنشئ “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن.

لكن الدول العربية أعلنت تمسكها بحل الدولتين.

وأكد البيان على “ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية”.

واعتبر البيان أن مقترحات تهجير الفلسطينيين “انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعد على الحقوق الفلسطينية، وهي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها”.

وبدلا من ذلك، تبحث مصر مع دول عربية أخرى كيفية إعادة إعمار غزة وإزالة الركام بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت القطاع.

وشنت إسرائيل حملتها عقب هجوم شنه مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت مصادر أمنية مصرية لرويترز إن موقف الرئاسة والجيش والمخابرات موحد في رفض خطة ترامب رغم اختلافات في الآراء حول طريقة الرد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المصريين سينزلون إلى الشوارع رفضا لتهجير الفلسطينيين.

ومصر حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة واضطلعت بدور الوساطة مع قطر والولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.