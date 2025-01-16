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مصر تدعو للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – دعت مصر إلى البدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع الالتزام بتنفيذ مراحله في مواعيدها وزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل آمن وفعال.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الخميس “على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.. وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها”.

كما أكدت الوزارة على “أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة” ودعم المجتمع الدولي للجهد الإنساني وتقديم المساعدات.

وأعربت وزارة الخارجية عن تطلعها لأن يشكل الاتفاق الذي توسطت فيه مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة “بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية، تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى راسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وأعلنت قطر ومصر والولايات المتحدة أمس الأربعاء التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

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