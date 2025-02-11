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مصر تعتزم تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم

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(رويترز) – قالت مصر يوم الثلاثاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية إنها تعتزم تقديم “تصور متكامل” لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وجاء في البيان “تؤكد مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب”.

كما أعربت عن “تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة”.

وجاء البيان في وقت يواصل فيه ترامب الضغط من أجل تنفيذ خطته للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن، رغم رفض الدول العربية.

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