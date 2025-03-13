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مصر تعرب عن التقدير لتصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته

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دبي (رويترز) – أعربت مصر يوم الخميس عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذا “الموقف يعكس تفهما لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية”.

وكان ترامب رد على سؤال خلال اجتماع في البيت الأبيض أمس الأربعاء بالقول “لا أحد يطرد أي فلسطيني من غزة”.

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