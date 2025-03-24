مصر تقدم مقترحا جديدا للهدنة وإسرائيل تقتل 65 في غزة

reuters_tickers

3دقائق

من نضال المغربي ومعيان لوبيل وأحمد شلبي

القاهرة/القدس (رويترز) – قال مصدران أمنيان لرويترز يوم الاثنين إن مصر قدمت مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة فيما ذكرت سلطات الصحة الفلسطينية أن ضربات إسرائيلية قتلت 65 على الأقل في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويأتي المقترح الذي طُرح قبل أيام بعد تصاعد العنف جراء استئناف إسرائيل للعمليات الجوية والبرية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء مما أنهى عمليا فترة هدوء نسبي استمرت نحو شهرين.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن إسرائيل قتلت ما يقرب من 700 فلسطيني منذ استئناف الهجمات على قطاع غزة يوم الثلاثاء من بينهم ما لا يقل عن 400 امرأة وطفل.

وقال مسعفون إن من بين القتلى يوم الاثنين الصحفيين محمد منصور وحسام شبات. وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن 206 صحفيين على الأقل قُتلوا بنيران إسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اندلع الصراع. ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل حتى الآن.

وأعلنت حركة حماس مقتل عدد من كبار مسؤوليها السياسيين والأمنيين.

وذكر مصدران أمنيان أن الخطة المصرية تقترح أن تطلق حماس سراح خمس رهائن إسرائيليين أسبوعيا على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول.

وهناك 59 رهينة لا يزالون لدى حماس في القطاع يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. وكان مسلحو حماس خطفوا أكثر من 250 رهينة خلال هجومهم عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأُطلق سراح معظمهم في عمليات تبادل سابقة عبر المفاوضات.

وقال المصدران إن الولايات المتحدة وحماس وافقتا على الاقتراح لكن إسرائيل لم ترد بعد.

ولم يؤكد مسؤول في حركة حماس الخطة المقترحة لكنه قال لرويترز “عدة مقترحات يجري نقاشها الآن مع الوسطاء لجسر الهوة والعمل على استئناف المفاوضات والوصول إلى نقطة متفق عليها تمهد للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق”.