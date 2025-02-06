مصر تقول إنها لن تكون طرفا في أي مقترح يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس إن مصر ترفض أي مقترح لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ولن تكون طرفا فيه، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسيطرة على القطاع ودعوته مصر لاستقبال الفلسطينيين.

وأوضحت الوزارة في بيان “تشدد مصر على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطينى أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي”، مشددة على أن مصر لن تكون مصر طرفا في مقترح كهذا.

ونددت مصر، التي تشترك في حدود مع القطاع الصغير، بإبداء وزراء إسرائيليين دعمهم لخطة إنشاء “ريفييرا في الشرق الأوسط” في قطاع غزة تحت السيطرة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمر الجيش يوم الخميس بإعداد خطة للسماح بالرحيل الطوعي لسكان غزة من القطاع.

وفي إشارة على ما يبدو إلى الأمر الذي أصدره كاتس، قالت وزارة الخارجية إن مصر “تحذر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأضافت “تؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا”.

وذكر البيان “تؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية”.

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث مشيرة إلى اعتزام مصر “الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها”.