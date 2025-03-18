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مصر تندد بالغارات الإسرائيلية على غزة

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القاهرة (رويترز) – نددت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الثلاثاء بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار… وتصعيد خطير ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة”.

وأكدت الوزارة في البيان رفض مصر “لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار”، مطالبة المجتمع الدولي “بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسة متجددة من العنف والعنف المضاد”.

كما طالبت “الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

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