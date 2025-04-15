مصر والكويت تؤكدان ضرورة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين

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الكويت/القاهرة (رويترز) – أكدت مصر والكويت يوم الثلاثاء رفضهما القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين وضرورة بذل الجهد والسعي لإعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها البلدان برئاسة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارة الرئيس المصري للكويت.

وقال وزير الديوان الأميري إن المباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة “وضرورة إيجاد الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة”.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات بين “البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

وذكر تلفزيون الكويت لاحقا أن السيسي غادر البلاد يوم الثلاثاء، بعد زيارة دولة، حيث ودعه أمير الكويت وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ورئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف وكبار المسؤولين في الدولة.

وفي القاهرة، قال محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي والشيخ مشعل أكدا في مباحثاتهما على “الدعم الكامل للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف إطلاق النار”.

وأضاف في بيان أن الجانبين شددا على “الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى تطورات الأوضاع في سوريا والسودان حيث “أكد الجانبان دعمهما لوحدة واستقرار البلدين، بالإضافة إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشددين على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة”.

وكانت الكويت ثاني محطة للرئيس المصري في جولة قصيرة بمنطقة الخليج بعد الدوحة التي التقى فيها بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.