مطار دبي يتصدر تصنيف الربط الجوي في آسيا والشرق الأوسط

afp_tickers

2دقائق

تصدّر مطار دبي الدولي تصنيف الربط الجوي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط للعام 2024، وفق تقرير “مؤشر الربط الجوي” الصادر عن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

ويعكس هذا الإنجاز “الدور المحوري الذي يلعبه مطار دبي في تعزيز حركة الطيران العالمية”، من خلال توفير شبكة واسعة من الوجهات تغطي القارات المختلفة، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية، بحسب بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعرب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث عن سعادته بتصدر مطار دبي الدولي مجددا قائمة المطارات الرائدة في المنطقة، بحسب بيان “وام”، معلّقا بأن “الربط الجوي يُعد من الركائز الأساسية التي تحدد مكانة أي مطار في قطاع الطيران العالمي”.

وأضاف غريفيث أن ما يميز مطار دبي “ليس فقط عدد الوجهات، بل الثبات والجودة في الربط الجوي الذي يوفره”.

ويخدم مطار دبي الدولي أكثر من 265 وجهة حول العالم، عبر أكثر من 100 شركة طيران عالمية، ما يعزز إسهامه في دعم التجارة الدولية، وتنشيط السياحة، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، وفق البيان ذاته.

م ل/