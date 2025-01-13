مطار هيثرو يسجل أرقاما قياسية في أعداد الركاب في 2024 تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة

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أعلن مطار هيثرو في لندن الاثنين وهو الأول في بريطانيا وأوروبا من حيث أعداد المسافرين عبره خلال العام 2023، تحقيق رقم قياسي جديد في حركة المرور العام الماضي، متجاوزا للمرة الأولى الأعداد المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

وأكد المطار في بيان أنه شهد مرور 83,9 مليون مسافر في العام 2024 وهو “رقم قياسي بالنسبة للمطار الرئيسي في المملكة المتحدة يتجاوز بثلاثة ملايين الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2019”.

ومرّ عبر المطار أكثر من 7 ملايين مسافر في كانون الأول/ديسمبر فشهد أكبر حركة عبور فيه خلال شهر على الإطلاق. ويأمل مطار “هيثرو” في زيادة عدد المسافرين من خلاله في العام 2025.

وبعدما شَلّت الاجراءات الهادفة إلى مكافحة جائحة كوفيد-19 الحركة عالميا، شهد مطار هيثرو على غرار مطارات بريطانية وأوروبية أخرى انتعاشا بطيئا في السنوات الأخيرة تخلله إلغاء رحلات وتأخير وطوابير انتظار طويلة ومشاكل في تسليم الأمتعة.

وأعلن المطار الشهر الماضي أنه سيستثمر 2,3 مليار جنيه إسترليني (2,7 مليار يورو) على مدى العامين المقبلين لتحديث مرافقه وتحسين إجراءات تسليم الأمتعة والالتزام بالمواعيد.

وشهد هيثرو في نهاية العام 2024 وضع اللمسات الأخيرة على عملية استحواذ شركة الاستثمار الفرنسية أرديان وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حوالى 38٪ من رأسماله من مجموعة “بي تي بي فيروفيال” BTP Ferrovial الإسبانية، في مقابل 3,87 مليارات يورو.

وبذلك أصبحت شركة أرديان، تمتلك أكبر حصة في المطار وتبلغ 22,6%، في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالى 15%.

أعلن مطار هيثرو في تشرين الأول/أكتوبر انخفاض إيراداته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 3,2% على أساس سنوي، لكنه سجل زيادة بنسبة 7,8% في صافي الربح الذي بلغ 496 مليون جنيه إسترليني (590 مليون يورو).

أود/س ح/غ ر