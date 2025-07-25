معدلات الفقر في إندونيسيا في أدنى مستوياتها خلال عقدين

afp_tickers

2دقائق

انخفض عدد الإندونيسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أدنى مستوياته خلال العقدين الماضيين، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.

ووفقا للوكالة المركزية للإحصاء بلغ عدد الإندونيسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر حوالى 23,85 مليون نسمة حتى آذار/مارس من هذا العام، أي ما يعادل 8,47% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 280 مليون نسمة.

ويصنف مكتب الإحصاء الإندونيسي في فئة الفقراء من يعتاشون على دخل شهري قدره 609,160 روبية (حوالى 37 دولارا أميركيا).

وقال المسؤول الكبير في الوكالة أتينغ هارتونو في مؤتمر صحافي إن “خط الفقر لعام 2025 هو الأدنى خلال العقدين الماضيين”.

ومع ذلك أشارت الوكالة إلى الفجوة الكبيرة بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، إذ لا تزال القرى تسجل معدلات فقر أعلى.

وكانت جاكرتا قد أبرمت الأسبوع الماضي اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تُفرض بموجبها رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع الإندونيسية، أي أقل من نسبة 32% التي هدد بها الرئيس دونالد ترامب.

وتقول واشنطن إن جميع البضائع الأميركية تقريبا ستتمكن من دخول إندونيسيا معفاة من الرسوم الجمركية.

وصرح وزير تنسيق السياسات الاقتصادية الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه لو تمسكت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 32%، لفقد ربما حوالي مليون إندونيسي وظائفهم وارتفع معدل الفقر.

دسا/غد/ص ك