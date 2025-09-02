The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

معدل الفائدة على ديون فرنسا لأجل 30 عاما يبلغ عتبة غير مسبوقة منذ 2011

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تجاوز معدل فائدة الدين الفرنسي لأجل 30 عاما 4,50% الثلاثاء، في سابقة منذ العام 2011، وسط تزايد الشكوك بشأن الوضع المالي في البلاد، في انتظار تصويت على الثقة لحكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل.

وهذه النسبة التي تعتبر مقياسا لثقة المستثمرين بلغت الساعة 10,10 بالتوقيت المحلي 4,50%، مقارنة بـ4,45% عند الإغلاق في اليوم السابق. 

ويعود آخر تجاوز لهذه العتبة إلى جلسة تداول في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إبان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

اعتبر أوريليان بوفو، مدير السندات في شركة ديلوباك إيه إم، في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذه الزيادة “مؤشر سلبي للغاية على انعدام الثقة” بين المستثمرين تجاه فرنسا. 

وأشار جيم ريد، الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك، إلى أن المستثمرين “يخشون من أن يؤدي الشلل السياسي الجديد إلى صعوبات في تطبيق خطط خفض الإنفاق، وهو أمر مقلق بالنظر إلى المستوى الحالي للعجز الفرنسي”.

وبدأ بايرو سلسلة من المشاورات السياسية الاثنين والتي يبدو أنها لم تثمر قبل أسبوع من تصويت الجمعية الوطنية في الثامن من أيلول/سبتمبر والذي من المفترض أن يحسم مصير حكومته، بينما واصل الدفاع عن نهجه الذي تعرض لانتقادات حتى من داخل ائتلافه.

وتؤثر حالة عدم اليقين في فرنسا على الديون طويلة الأجل في أوروبا.

ومب-فسز/ريم/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية