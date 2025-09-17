معدل بطالة الشباب في الصين يصل رسميا إلى أعلى مستوى منذ عام ونصف العام

afp_tickers

2دقائق

أعلنت الصين الأربعاء أن معدل البطالة في صفوف الشباب بلغ في آب/أغسطس مستوى قياسيا، منذ استأنفت السلطات نشر هذا المؤشر العام الماضي باستخدام منهجية جديدة.

وأوقف المكتب الوطني للإحصاء نشر معدل بطالة الشباب (من سن 16 إلى 24 عاما) بعدما تجاوز نسبة 21% في حزيران/يونيو 2023. وعندما عاودت السلطات نشر الأرقام في كانون الأول/ديسمبر 2023، استُبعد الطلاب من الإحصاء، ما أدى إلى تراجع المعدل بأكثر من 6 نقاط.

ومنذ ذلك الحين، شهد المعدل تقلبات خلال العام 2024 في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء، بلغ معدل بطالة الشباب 18,9% في آب/أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ اعتماد الطريقة الجديدة في الحساب.

ويُعد هذا المعدل مؤشرا سلبيا جديدا يُضاف إلى التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة القطاع العقاري الخانقة بالإضافة إلى ضغوط تجارية أميركية متزايدة.

كذلك، أظهرت بيانات رسمية نُشرت الاثنين أن النمو في الإنتاج الصناعي في آب/أغسطس كان الأبطأ منذ عام، في حين سجلت مبيعات التجزئة وهي مؤشر رئيسي على الاستهلاك أبطأ وتيرة نمو خلال تسعة أشهر.

وبلغ معدل البطالة العام في البلاد 5,3% في آب/أغسطس، بارتفاع قدره 0,1 نقطة مئوية عن تموز/يوليو، وفقا للبيانات نفسها.

بفك/ماش/غ ر