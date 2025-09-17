The Swiss voice in the world since 1935
معدل بطالة الشباب في الصين يصل رسميا إلى أعلى مستوى منذ عام ونصف العام

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الصين الأربعاء أن معدل البطالة في صفوف الشباب بلغ في  آب/أغسطس مستوى قياسيا، منذ استأنفت السلطات نشر هذا المؤشر العام الماضي باستخدام منهجية جديدة.

وأوقف المكتب الوطني للإحصاء نشر معدل بطالة الشباب (من سن 16 إلى 24 عاما) بعدما تجاوز نسبة 21% في حزيران/يونيو 2023. وعندما عاودت السلطات نشر الأرقام في كانون الأول/ديسمبر 2023، استُبعد الطلاب من الإحصاء، ما أدى إلى تراجع المعدل بأكثر من 6 نقاط.

ومنذ ذلك الحين، شهد المعدل تقلبات خلال العام 2024 في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء، بلغ معدل بطالة الشباب 18,9% في آب/أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ اعتماد الطريقة الجديدة في الحساب.

ويُعد هذا المعدل مؤشرا سلبيا جديدا يُضاف إلى التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة القطاع العقاري الخانقة بالإضافة إلى ضغوط تجارية أميركية متزايدة.

كذلك، أظهرت بيانات رسمية نُشرت الاثنين أن النمو في الإنتاج الصناعي في آب/أغسطس كان الأبطأ منذ عام، في حين سجلت مبيعات التجزئة وهي مؤشر رئيسي على الاستهلاك أبطأ وتيرة نمو خلال تسعة أشهر.

وبلغ معدل البطالة العام في البلاد 5,3% في آب/أغسطس، بارتفاع قدره 0,1 نقطة مئوية عن تموز/يوليو، وفقا للبيانات نفسها.

بفك/ماش/غ ر

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
