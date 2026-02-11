معظم بورصات الخليج تتراجع بفعل التوترات بين واشنطن وطهران

11 فبراير شباط (رويترز) – اتسمت التعاملات في معظم بورصات الخليج بالهدوء اليوم الأربعاء، إذ نالت التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران من معنويات المستثمرين فيما سجلت بورصة دبي أكبر تراجع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في وقت تستعد فيه طهران وواشنطن لجولة جديدة من المحادثات لتجنب الانزلاق نحو صراع.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن إيران ترغب في إبرام اتفاق مع واشنطن بشأن برامجها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية، وأنه سيكون من “الحماقة” عدم فعل ذلك.

وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 0.4 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي أكبر مصارف المملكة 0.9 بالمئة.

ومع ذلك، قفز سهم شركة الاتصالات المتنقلة بأكثر من خمسة بالمئة بعد زيادة أرباحها السنوية.

وقال جوزيف دهرية المدير الإداري في شركة تيكميل إنه رغم المزاج المتشائم لا تزال العوامل الأساسية تدعم السوق، إذ أظهرت أرباح الربع الرابع أداء قويا. وأضاف أن السوق السعودية يمكن أن تتعافى إذا هدأت الضغوط الجيوسياسية الخارجية، خصوصا في ظل موسم أرباح إيجابي إلى حد كبير.

وتراجع المؤشر الرئيسي بسوق دبي 1.3 بالمئة، متأثرا بانخفاض بنك دبي الإسلامي 8.6 بالمئة بعد أن سجل تراجعا في أرباحه السنوية.

وأغلق المؤشر الرئيسي بأبوظبي مستقرا.

ويثير احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى إيران مخاوف من أن تتحمل دول المنطقة الجزء الأكبر من رد طهران. فقد حذرت السعودية وقطر وسلطنة عمان ومصر في منتصف يناير كانون الثاني واشنطن من شن أي هجوم من هذا القبيل.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة قطر مستقرا دون تغيير.

وقال الديوان الأميري في قطر اليوم إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع ترامب في اتصال هاتفي جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونزل المؤشر في البحرين 0.2 بالمئة إلى 2054 نقطة، في حين استقر المؤشر في الكويت دون تغيير عند 9280 نقطة.

وصعد المؤشر في عُمان اثنين بالمئة إلى 7028 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام، مع انخفاض البنك التجاري الدولي 1.9 بالمئة.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)