مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقدون أول محطة نووية في بنغلادش

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تفقد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين أول محطة للطاقة النووية في بنغلادش بُنيت بمساعدة روسية والتي من المتوقع أن تبدأ انتاج الكهرباء بحلول نهاية العام.

وقال زاهد الحسن، الرئيس البنغالي للمشروع، إن وفد الوكالة الدولية الذي وصل بنغلادش السبت سيقوم بشكل خاص بتقييم أمن محطة روبور (غرب) وإمكانية وضعها في الخدمة.

وأضاف أنه “خلال هذه الزيارة التي تستمر خمسة أيام، سيقوم الفريق بدراسة كافة قضايا السلامة (…) وتحديد أي ثغرات محتملة يجب تصحيحها”.

ومن المقرر أن يجري مفتشو الوكالة زيارة أخرى “بعد شهرين أو ثلاثة” قبيل الموعد المقرر لتزويدها بالوقود النووي في منتصف عام 2025، بحسب المسؤول.

تقع المحطة النووية في قرية روبور على ضفاف نهر الغانج على مسافة 175 كلم غرب العاصمة دكا، وتضم مفاعلين قوة كل منهما 1200 ميغاوات.

وبدأت أعمال إنشاء المحطة في عام 2017، وتبلغ كلفتها 12,65 مليار دولار وتمولها موسكو بنسبة 90%.

تعتمد بنغلادش التي تعد 170 مليون نسمة، بشكل كبير على واردات الكهرباء من الهند، وخاصة عندما يرتفع الطلب خلال فصل الصيف.

وأشار الحسن إلى أن أعمال إنشاء خطوط التوتر العالي لربط المحطة بالشبكة الكهربائية توشك على الانتهاء.

وأضاف أن “شركة الكهرباء الوطنية في بنغلادش أكدت لنا أن الخطين (…) سيتم استكمالهما بحلول منتصف آذار/مارس”.

أجرت بنغلادش تحقيقا في احتمال اختلاس رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي فرت من البلاد الصيف الماضي بعد أعمال شغب، وعائلتها خمسة مليارات دولار في إطار صفقة لبناء المحطة.

ومن بين المشتبه بهم في هذه القضية ابنة شقيقة الشيخة حسينة، وزيرة الدولة البريطانية السابقة توليب صديق التي نفت هذه الاتهامات.

اس/ريم/كام