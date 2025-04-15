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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقة من غارات إسرائيل على المدنيين بلبنان

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جنيف (رويترز) – عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن حماية المدنيين في لبنان مع استمرار سقوط قتلى بينهم جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار.

وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء “تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قتل وإصابة المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، مما يثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين”.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيا، بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، على أيدي القوات الإسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر تشرين الثاني، كما لا يزال 92 ألف شخص نازحين.

وقال الخيطان “ندعو إلى إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بشأن الانتهاكات… ويجب التحقيق في كل عمل عسكري يُقتل فيه مدنيون”.

وأضاف “يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وأي تصعيد يشكل خطرا على الاستقرار بشكل عام في لبنان وإسرائيل والمنطقة بأسرها”.

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