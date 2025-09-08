The Swiss voice in the world since 1935
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يندد بانتهاكات واسعة النطاق في غزة والسودان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الاثنين بما وصفها بأنها انتهاكات واسعة النطاق في الحرب في غزة وكذلك الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا والنزاعات في السودان وميانمار وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وحذر تورك من أن “اتجاهات مقلقة”، تشمل تمجيد العنف وانسحاب بعض الدول من النظام متعدد الأطراف، تُقوض حقوق الإنسان والنظام الدولي في جميع أنحاء العالم.

وقال في كلمته الافتتاحية للدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف “قواعد الحرب تنتهك، دون أي مساءلة تُذكر”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

