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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى المصالحة في سوريا

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دمشق (رويترز) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء إلى مصالحة وطنية في سوريا لضمان تحقق العدالة فيما يتعلق بجرائم ارتكبت على مدى العقود الخمسة الماضية حكمت فيها عائلة الأسد البلاد.

وأطاحت قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي لتنهي 54 عاما من هيمنة عائلة الأسد على السلطة، مما بث الآمال في المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت لأكثر من 13 عاما.

وفي أول زيارة على الإطلاق يقوم بها تورك إلى دمشق، التقى بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وكذلك بعدد من ضحايا جرائم ارتكبت خلال الصراع.

وقال تورك للصحفيين في دمشق “العدالة الانتقالية تشكل أهمية بالغة مع مضي سوريا قدما. الانتقام والثأر ليسا الحل أبدا. بل يجب أن تكون هناك عملية وطنية بالكامل إلى جانب مداواة (جراح الصراع)وكشف حقائق ومصالحة”.

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