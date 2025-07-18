The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بمحاسبة المتورطين في عمليات القتل بالسويداء

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من أوليفيا لو بويدفين

جنيف (رويترز) – حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة السلطات السورية على ضمان المحاسبة والعدالة فيما يتعلق بعمليات القتل والانتهاكات في مدينة السويداء بجنوب البلاد.

ونشرت الحكومة السورية هذا الأسبوع قوات بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لتهدئة القتال بين مقاتلين من البدو والدروز، إلا أن العنف تصاعد حتى أُعلن عن وقف لإطلاق النار.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها تلقت تقارير موثوقة عن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان خلال القتال.

وتضمنت هذه التقارير إعدام أشخاص دون إجراء محاكمات عادلة وخطف آخرين وتدمير ممتلكات خاصة على أيدي قوات من الأمن وأشخاص على صلة بالسلطات السورية المؤقتة بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى بعضها من الدروز والبدو.

وقال تورك في بيان “يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وأن تكون الأولوية القصوى لحماية جميع الناس، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وذكرت المفوضية أن 13 شخصا على الأقل قُتلوا خلال واقعة واحدة مسجلة في 15 يوليو تموز عندما أطلق أفراد تابعون للسلطات المؤقتة النار على تجمع عائلي. وأُعدم ستة رجال دون محاكمة عادلة بالقرب من منازلهم في اليوم نفسه.

وقال تورك “تلقى مكتبي شهادات من سوريين بائسين يعيشون في رعب خوفا على حياتهم وأرواح أحبائهم”.

وشنت إسرائيل غارات جوية على دمشق يوم الأربعاء كما استهدفت قوات حكومية في الجنوب مطالبة إياها بالانسحاب، وأكدت أن الهدف من عملياتها هو حماية الدروز السوريين، وهم جزء من أقلية صغيرة لكنها مؤثرة لها أتباع في لبنان وإسرائيل.

وعبر تورك عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن سقوط قتلى بين المدنيين في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا في الجنوب الغربي، وعلى وسط دمشق.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية