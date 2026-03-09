مقاتلون أكراد ينتظرون في ملجأ محصن اندلاع انتفاضة في إيران للتحرّك

في سفح جبل في شمال العراق وداخل نفق يصعب تبين مدخله، تنتظر مجموعة من المقاتلين الأكراد الإيرانيين اندلاعَ انتفاضة في بلدهم للتحرّك فورا، سواء بدعم أميركي أو من دونه.

وتؤكد قائدة المجموعة روكن نيرادا، البالغة من العمر 39 عاما، وقد قضت منها سبعة عشر عاما في صفوف حزب الحياة الحرة الكردستاني “إن حدث هجوم ضد الشعب الكردي…فنعم، بكل الوسائل، نحن مستعدون للمقاومة”.

وقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متباينة بهذا الشأن، فبعدما أعلن تأييده لهجوم كردي ضد نظام حُكم الجمهورية الإسلامية، عاد وقال السبت “لا نريد أن ينخرط الأكراد” في الحرب.

وتقول نيرادا لوكالة فرانس برس وهي تقف بجانب صورة الزعيم الكردي المسجون عبدالله أوجلان “أعتقد أننا نستطيع انتزاع حقوقنا من دون مساعدة الولايات المتحدة”.

وحزب الحياة الحرة له ارتباط شديد بحزب العمّال الكردستاني، الذي أسسه أوجلان، وهو تنظيم محظور في تركيا ومصنَّف كمنظمة إرهابية من قِبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

يجتمع نحو ثلاثين مقاتلا من الرجال والنساء، يرتدون السروال الفضفاض والزي العسكري، حول مائدة الطعام، ومن فوقهم صور “الشهداء” الذين سقطوا في معارك سابقة، وشاشة تبثّ مشاهد لطهران وبيروت تحت القصف.

يؤكد هذا الفصيل أنه يمتلك نحو 200 مخبأ مماثل، تحت القمم التي تفصل إيران عن إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، على ارتفاع أكثر من ألفي متر فوق مستوى سطح البحر.

لكن ثقل الفصائل الإيرانية الكردية تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بعدما كانت لوقت طويل تشنّ هجمات ضد القوات الإيرانية على الحدود، وخصوصا في ظلّ الضغط الذي يمارسه العراق مضيفهم.

– لينين وسقراط –

منذ بداية الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران، تضرب طهران بانتظام مواقع المتمردين الأكراد، وتهدّد باستهداف “جميع البنى التحتية” في كردستان العراق إذا عبر مقاتلون الحدود.

ومع ذلك، تؤكد روكن نيرادا على أن أيّا من المقاتلين لم يعبر إلى الجانب الإيراني في الآونة الأخيرة.

وفي مخبأها المحصّن، يؤدي الممرّ الضيّق الذي يغوص تحت الأرض إلى غرف عدّة. منها غرف النوم، ومطبخ ومرافق صحية، وقاعات اجتماعات ومكتبة مفروشة بالسجاد تضم مؤلفات بالكردية والفارسية والعربية والتركية.

يوضح شوان (اسم مستعار)، الثلاثيني النحيل المنحدر من مدينة سنندج في كردستان إيران، أن الكتب عن مواضيع “سياسية ونسوية وتاريخية وفلسفية، وكتب عن نيتشه ولينين وسقراط”.

اعتنق شوان في البداية الفكر الفوضوي ثم الماركسية “وبعد أن قرأ كثيرا ودرس كثيرا”، انضمّ إلى حزب الحياة الحرة وهو في السادسة والعشرين من عمره.

ويفصح “نحن جميعا مستعدون للقتال، خصوصا بعد ما فعلوه بالشعب”، ويشير في ذلك إلى القمع الوحشي الذي مارسته طهران ضد المتظاهرين في كانون الثاني/يناير الفائت.

لكن الهجوم البري “ليس مطروحا على جدول الأعمال في هذه المرحلة”، كما يقول القيادي في حزب الحياة الحرة أمير كريمي.

ويضيف في حديث لوكالة فرانس برس “الأهم هو أن يتحول الشعب نفسه إلى قوة محرِّكة. نحن بحاجة إلى انتفاضة شعبية”، مؤكدا أنه في تلك اللحظة يمكن لمجموعته أن تقدّم “دعما خارجيا”.

ويتابع “نحن لا ننتظر أن تمنحنا إيران أو الولايات المتحدة الضوء الأخضر”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “حوار” و”تبادل سياسي” قد بدأ مع الأميركيين.

ويخلص إلى أن “الأكراد سيحتاجون إلى ضمانات من أجل تأمين قيام إيران ديمقراطية”.

ويتساءل”من يمكنه أن يضمن أنه غدا لن تدعم (الولايات المتحدة) دكتاتورا آخر؟”.

وتؤيده نيرادا قائلة “نحن لا نريد فقط إبدال زعيم بآخر”.

