مقاتلو ام 23 دخلوا مطار غوما وعلى وشك السيطرة عليها بدعم رواندي

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سيطرت جماعة “ام 23” المسلحة، بمؤازرة قوات رواندية، على مطار مدينة غوما المحاصرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء التي صارت على وشك السقوط بعد توجيه ضربة قوية للقوات الكونغولية.

وأصبحت المدينة الرئيسية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية ساحة قتال منذ دخل مقاتلو حركة “إم 23” المسلحة التي يقودها التوتسي والقوات الرواندية وسط غوما مساء الأحد بعد تقدّم دام أسابيع عبر المنطقة.

وأسفر القتال العنيف إلى انتشار الجثث في الشوارع وسط اكتظاظ المستشفيات بالمصابين في غوما، بينما هاجم محتجون يشكون من تقاعس دولي في إيجاد حل للأزمة، سفارات في العاصمة كينشاسا.

ولم يتضح أي أجزاء من غوما هي تحت سيطرة القوات الكونغولية أو حركة “إم 23” المدعومة من رواندا والتي أعلننت أنها سيطرت على المدينة مساء الأحد.

لكنّ مصدرا أمنيا قال لوكالة فرانس برس إن مقاتلي حركة “إم23” استولوا على المطار الثلاثاء، مضيفا أن “أكثر من 1200 جندي كونغولي استسلموا وهم يتمركزون” في قاعدة مطار تابع لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية.

ويمثل الهجوم الخاطف تصعيدا كبيرا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغني بالمعادن، والذي نهشته سنوات طويلة من القتال بين الجماعات المسلحة المدعومة من جهات إقليمية متنازعة منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

كما تسبب في أزمة إنسانية متصاعدة، إذ حذرت الأمم المتحدة من اضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم، ونقص خطير في الغذاء، ونهب للمساعدات، وإرهاق المستشفيات وانتشار الأمراض في غوما وحولها.

تقع غوما، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وكانت تضم نحو 700 ألف نازح داخلي قبل أعمال العنف الأخيرة، على ضفاف بحيرة كيفو على الحدود مع رواندا.

وقال ديستين جامايكا كيلا، وهو واحد من نحو 1200 شخص في غوما سجلتهم رواندا في قوائم الفارين عبر الحدود في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لوكالة فرانس برس إن “الوضع انقلب بسرعة كبيرة”.

وأوضح الشاب البالغ 24 عاما “كانت القنابل تتساقط وتقتل أشخاصا في كل مكان، رأينا جثثا”.

وقال البوروندي سليم نزيسابيرا، وهو سائق شاحنة كان عالقا في غوما “وجدنا أنفسنا في منطقة حرب … الأيام القليلة الماضية هي الأصعب التي مررت بها على الإطلاق، لا ماء ولا طعام ولا مكان للنوم”.

على الجانب الآخر من البلاد التي تعادل مساحتها تقريبا مساحة أوروبا الغربية، هاجم المتظاهرون في العاصمة كينشاسا سفارات دول عدة.

وفي حين ندّدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالهجمات ضد السفارات في كينشاسا ووصفتها بأنها “مقلقة للغاية” و”غير مقبولة”، حضّت الولايات المتحدة الثلاثاء رعاياها على “مغادرة الكونغو الديموقراطية، لافتة إلى أن “الرحلات التجارية من مطار اندجيلي في كينشاسا ما زالت متاحة”.

وكانت رواندا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة وكينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا من بين الدول التي هاجم متظاهرون سفاراتها وأشعلوا الإطارات أمامها.

وندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بما وصفه بالهجمات “غير المقبولة” على سفارة فرنسا في كينشاسا.

كما دانت وزارة الخارجية الكينية الهجوم على سفارتها من قبل “حشد من المشاغبين”.

مع تصاعد التوترات، من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق الثلاثاء.

في غوما، لا تزال أصوات الطلقات النارية تتردد الثلاثاء على الرغم من أن شدة القتال بدت وكأنها قد انخفضت.

– “مقلق للغاية”-

قُتل ما لا يقل عن 17 شخصا وجُرح 367 خلال يومين من القتال، وفق تقارير من المستشفيات المكتظة.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركه إن “الوضع الإنساني في غوما وحولها لا يزال مقلقا للغاية”.

وأشار إلى أن زملاءه في الأمم المتحدة أفادوا “بإطلاق نار كثيف من الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون في جميع أنحاء المدينة، ووجود العديد من الجثث في الشوارع”.

وحذر الصليب الأحمر من أنه قد تكون هناك “عواقب لا يمكن تصورها” إذا سُمح لعينات من إيبولا ومسببات أمراض أخرى محفوظة في مختبر محلي في غوما بالتفشي وسط القتال.

وأجبر العنف حول غوما نصف مليون شخص على ترك منازلهم منذ بداية العام، وفق وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

– “إلقاء السلاح” –

في اجتماع طارئ عقده الثلاثاء، دعا الاتحاد الإفريقي حركة إم23 إلى “إلقاء السلاح”.

بعد اجتماع سابق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأحد، أعربت الحكومة الكونغولية عن “انزعاجها” من البيان “الغامض” للمجلس، والذي لم يذكر رواندا.

اتهمت جمهورية الكونغو الديموقراطية رواندا بالرغبة في الاستفادة من المعادن الوفيرة في المنطقة والتي تشمل الذهب والكولتان والنحاس والكوبالت، داعية إلى اتخاذ إجراءات أقوى من جانب الأمم المتحدة.

ونفت رواندا هذه المزاعم، قائلة إن هدفها هو التصدي لجماعة مسلحة تسمى القوات الديموقراطية لتحرير رواندا وتتألف في المقام الأول من مسلحين من الهوتو، تشكلت في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا.

وقالت قوات الدفاع في جنوب إفريقيا الثلاثاء إن أربعة آخرين من جنودها قُتلوا في قتال ضد حركة إم23، ما رفع حصيلة قتلى قوات حفظ السلام من قوة إقليمية في جنوب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى 17.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي الذي لم يتحدث علنا منذ دخول القوات الموالية لرواندا إلى غوما، كلمة للأمة في وقت لاحق الثلاثاء.

كما أعلنت كينيا عن قمة الأربعاء يحضرها تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.

وأعلنت ألمانيا الثلاثاء أنها ألغت اجتماعا كان مقررا مع مسؤولين روانديين الشهر المقبل، على خلفية الدور الذي تؤديه رواندا في القتال في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفشل وقف لإطلاق النار في آب/أغسطس في الحفاظ على السلام وأُلغيت محادثات توسطت فيها أنغولا فجأة الشهر الماضي.

احتلت حركة إم23 غوما لفترة وجيزة في نهاية عام 2012 وهزمتها القوات الكونغولية والأمم المتحدة في العام التالي.

وعادت المجموعة إلى الظهور في أواخر عام 2021 واستولت على مناطق واسعة في الكونغو.

بور-كلد-دل/جك-ود/ص ك