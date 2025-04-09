مقتل أكثر من 110 أشخاص في انهيار سقف ملهى ليلي في جمهورية الدومينيكان

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استكمل رجال الانقاذ في وقت مبكر الأربعاء البحث عن ناجين أو ضحايا في انهيار سقف ملهى ليلي في عاصمة جمهورية الدومينيكان خلال حفلة موسيقية ليل الاثنين الثلاثاء، بعدما تجاوزت حصيلة القتلى 110 أشخاص.

وانهار سقف ملهى “جيت سيت” على مئات الأشخاص أثناء حضورهم أمسية للموسيقي الشهير روبي بيريز الذي أكد مدير أعماله أنه كان ضمن من لقوا حتفهم.

وتجمع أفراد عائلات وأقارب خارج موقع الكارثة في سانتو دومينغو، بينما عمل عناصر الاسعاف على نقل المصابين الى المستشفيات، واستعانوا برافعة لإزالة الركام ومواصلة عمليات البحث.

وقال رودولفو اسبينال لوكالة فرانس برس وهو يتابع العمليات الانقاذ “لدينا بعض الأصدقاء هنا، قريبة، ابن عم… وهم تحت الأنقاض”.

وعمل نحو 300 من عناصر الانقاذ على البحث بدقة عن الناجين والضحايا وسط الحجارة وقضبان الصلب وصفائح الحديد.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ خوان مانويل مينديز الأربعاء إن حصيلة القتلى وصلت الى 113 شخصا، مشيرا الى أن عناصر الانقاذ المحليين يعاونهم آخرون من بورتوريكو وإسرائيل.

وأكد أنه “لم يتم العثور على ناجين اعتبارا من الساعة الثالثة بعد ظهر” الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مشيرا

وكان من بين القتلى اللاعبان السابقان في دوري البيسبول الأميركي توني بلانك وأوكاتفيو دوتيل (51 عاما) الذي توفي في المستشفى متأثرا بجروحه.

وبحسب التقارير الصحافية، كان عدد الحاضرين في الملهى يراوح بين 500 وألف شخص لدى وقوع الكارثة قرابة الساعة 12,44 بعد منتصف الليل (04,44 ت غ الثلاثاء). وتبلغ القدرة الاستيعابية للمكان نحو 1700.

وكان بيريز (69 عاما) على خشبة المسرح عندما حصل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي وانهار السقف، وفق مقطع فيديو للحادث تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن فيه سماع امرأة تصرخ “ماذا حدث؟”.

وأبلغت ابنته زولينكا الصحافيين بأنها تمكنت من الفرار والنجاة بعد انهيار السقف، لكن والدها لم يحالفه الحظ.

وأعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر الحداد ثلاثة أيام.

– “تسونامي” –

وروت إيريس بينيا التي كانت تحضر الحفلة، كيف تمكنت من النجاة مع ابنها. وأوضحت “بدأ التراب يتساقط كالغبار في كأس مشروب على الطاولة… سقط حجر وتسبب بتصدع الطاولة حيث كنا جالسين، وتمكنا من الخروج”.

أضافت “كان وقع الارتطام قويا كما لو أنه تسونامي أو هزة أرضية”.

الى ذلك، توجه العديد من أقارب من كانوا يحضرون الحفلة، الى المستشفيات سعيا لمعرفة مصير أحبائهم.

وقالت ريجينا ديل روسا التي تبحث عن شقيقتها “نحن يائسون… لا يفيدوننا بأي نبأ، لا يقولون لنا شيئا”.

وأصدرت السلطات نداء الى السكان من أجل التبرع بالدم.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات لرافعة في الموقع ولأشخاص يعتمرون خوذا واقية يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض.

ووجه فنانون محليون تحية الى روبي بيريز الذي يعد من أبرز الأسماء في عالم موسيقى الميرينغي.

وكتب صديقه ويلفريدو فارغاس على منصات التواصل الاجتماعي “الصديق والمثال الأعلى لنوعنا الموسيقي رحل”.

وقالت المغنية البورتوريكية أولغا تانون “ترك لنا ألما بالغا”.

وبحسب صفحته على انستغرام، افتتح ملهى “جيت سيت” قبل نحو 50 عاما، وكان يستضيف عروضا موسيقية ليل كل اثنين حتى ساعات الفجر. وكان المنشور الأخير على الصفحة دعوة الى حضور حفلة بيريز “والاستمتاع بأعظم أعماله والرقص في أفضل ملهى ليلي في البلاد”.

وأكد الملهى في بيان الثلاثاء أنه يعمل “بشكل كامل وشفاف” مع السلطات.

وحادثة انهيار السقف هي من أسوأ الكوارث حديثا في جمهورية الدومينيكان التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في البحر الكاريبي.

وقتل نحو 40 شخصا وأصيب العشرات بجروح في انفجار على صلة بشركة للبلاستيك في سان كريستوبال عام 2023.

وفي 2005، قضى أكثر من 130 سجينا في شجار بين سجناء في شرق البلاد.

بور-جت/شي-كام