مقتل امرأة بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهلة تطبيق وقف النار

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قتلت امرأة الأحد بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان إثر دخول سكّان إلى قرية حدودية قبل يومين من انتهاء مهلة تطبيق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، في وقت حض وزير الخارجية الأميركي من اسرائيل الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله.

يأتي ذلك على وقع توترات داخلية في لبنان مع مطالبة حزب الله الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.

وفي القدس، قال الوزير الأميركي مارك روبيو في مؤتمر صحافي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “في ما يتعلق بلبنان، أهدافنا متوافقة، دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه”.

وينص اتفاق وقف النار بين حزب الله واسرائيل الساري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، على انسحاب الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها خلال مهلة ستين يوما، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) انتشارهما خلال المدة نفسها.

لكن الاتفاق الذي كان من المقرر أن ينتهي تطبيقه في 26 كانون الثاني/يناير، مدّد حتى 18 شباط/فبراير مع تأكيد اسرائيل أنها لن تلتزم مهلة الانسحاب المحددة.

وقبل يومين من الانسحاب المتوقع للقوات الاسرائيلية من القرى التي لا تزال تتواجد فيها في جنوب لبنان، دخل سكّانٌ بلدة حولا الحدودية الأحد حيث قتلت امرأة بنيران إسرائيلية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقالت الوكالة إن “قوات الاحتلال” أطلقت “الرصاص في اتجاه أحياء حولا بعد دخول الأهالي، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين”، مضيفة أن الجيش الاسرائيلي قام بـ”خطف ثلاثة مواطنين” في البلدة أيضا.

وبعيد ذلك، شدّد الجيش اللبناني على “ضرورة عدم توجُّه المواطنين إلى المناطق الجنوبية التي لم يستكمَل الانتشار فيها” وذلك “حفاظا على سلامتهم”.

-رفض التمديد-

خلال الأسابيع الماضية، تبادل حزب الله واسرائيل الاتهامات بخرق الاتفاق. وأكدت إسرائيل أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته أو نقل أسلحة.

وخلال المؤتمر الصحافي مع روبيو، قال نتانياهو “يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة”، مضيفا “لكن يجب ألا يشكك أحد في أن إسرائيل ستقوم بما يلزم لتطبيق التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار والدفاع عن أمننا”.

ويرفض لبنان تماما على لسان مسؤوليه تمديدا إضافيا لتطبيق وقف النار، وبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية. وأبلغ الخميس الوسيط الأميركي رفضه المطلق لمطلب إسرائيل إبقاء قواتها في خمس نقاط في جنوب البلاد، بعد انتهاء المهلة وفق ما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري.

وأعلن الجيش الاسرائيلي السبت قتله قياديا “بارزا” في الوحدة الجوية لحزب الله، فيما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية إن شخصين قتلا بغارة استهدفت سيارة في جنوب البلاد.

ومُني حزب الله، المدعوم من طهران، في الأشهر القليلة الماضية بنكسات عدة خلال مواجهته مع اسرائيل، كان أبرزها اغتيال أمينه العام السابق حسن نصرالله، عدا عن سقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة التي لطالما سهلت نقل الأسلحة والعتاد إليه.

وأكد نتانياهو الأحد أن “إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا”.

وأضاف “إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد أن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة كثيرا”.

– الرحلات الايرانية –

وطالب حزب الله الأحد الدولة اللبنانية “بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة الوطنية”.

وأفاد مصدر أمني لفرانس برس السبت بأن السلطات اللبنانية قررت منع طائرتين كان مقررا أن تقلعا الخميس والجمعة من طهران، من التوجه إلى مطار بيروت، بعد تبلّغ تحذير من الجانب الأميركي بأن اسرائيل “سوف تستهدف” المطار في حال هبوطهما.

وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن الجانب الأميركي أبلغ لبنان أنّ “الإسرائيلي جادّ في تهديده، وبناء على هذا التهديد طلب وزير الأشغال بعد التنسيق مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حجب الأذن ومنع توجهها إلى مطار بيروت وإبلاغها بذلك قبل أن تأتي”.

وتابع المصدر أن السلطات اللبنانية اعتبرت أنّ “الحل الأمثل هو ألا تهبط هذه الطائرة لكي لا يتعرّض المطار للخطر مع أنّ الأمن اللبناني يفرض تفتيشا مشددا على الطيران الإيراني”.

وقال إن رحلة أخرى كانت مقررة الجمعة من طهران ألغيت للأسباب نفسها أيضا.

من جهته، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية حسين بور فرزانه أن المنظمة “تتابع هذا الأمر يوميا وننتظر لنرى ماذا سيحصل في 18 شباط/فبراير”.

وأثار منع الطائرتين تظاهرات غاضبة قرب المطار.

وأعلن الجيش اللبناني الأحد أن 23 عسكريا أصيبوا بجروح إثر “التعرض لعناصر الوحدات العسكرية المولجة حفظ الأمن والتعدي على آلياتها” من قبل محتجين السبت على طريق المطار.

جاء ذلك غداة تعرّض موكب لقوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) لهجوم على طريق المطار، ما أدّى إلى إصابة اثنين من ضباطها بجروح أحدهما نائب قائدها المنتهية ولايته، بينما كان عشرات من مناصري حزب الله يقطعون الطريق المؤدي إلى المطار.

لو/ب ق