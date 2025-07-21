مقتل ثلاثة أشخاص وإنقاذ أكثر من 500 جراء حريق العبارة في إندونيسيا

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قتل ثلاثة أشخاص وأنقذ أكثر من 500 آخرين بعد اشتعال حريق في عبّارة قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية الأحد، وفق حصيلة جديدة صدرت الاثنين.

وأفادت وكالة الأمن البحري الإندونيسية الأحد بأن النيران اشتعلت في العبارة “كيه إم برشلونة 5” قبالة سواحل جزيرة سولاويزي، مضيفة أن الحريق اندلع في مؤخر العبّارة أثناء توجهها إلى مانادو، عاصمة سولاويزي، وقد قفز بعض الركاب في البحر وهم يرتدون سترات نجاة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة البحث والإنقاذ سفينة تابعة لوكالة الأمن البحري الإندونيسية ترش المياه على العبّارة التي كان لا يزال ينبعث منها دخان أسود.

وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل خمسة أشخاص في الحادثة، لكنها عدلت عدد القتلى لاحقا إلى ثلاثة.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في مانادو جورج ليو ميرسي راندانغ لوكالة فرانس برس الاثنين “حتى الآن، يواصل فريق الإنقاذ عملية البحث والإنقاذ إذ ما زلنا نجمع البيانات”.

وأضاف “مركزنا مفتوح 24 ساعة يوميا، في حال أرادت العائلات الإبلاغ عن قريب مفقود”.

وأفادت وكالة البحث والإنقاذ الوطنية في بيان الاثنين أنه تم إنقاذ 568 شخصا على الأقل من العبّارة والمياه فيما عثر على جثث ثلاثة الاثنين.

وتظهر بيانات العبّارة وجود 280 راكبا مسجّلا و15 من أفراد الطاقم فقط على متنها فيما أفادت وسيلة إعلام محلية بأن السفينة كانت تتسع لـ600 شخص.

وإندونيسيا أرخبيل شاسع مؤلّف من حوالى 17 ألف جزيرة تتكرر فيه الحوادث البحرية التي تعزى نسبة منها إلى التراخي في معايير السلامة.

ومطلع الشهر الجاري، قضى ما لا يقل عن 18 شخصا في غرق عبارة كانت تقل 65 راكبا قبالة بالي.

وفي آذار/مارس، انقلب مركب يقل 16 شخصا فيما البحر كان هائجا قبالة جزيرة بالي السياحية أيضا. وقضت أسترالية وأصيب شخص على الأقل.

وفي 2018 قضى أكثر من 150 شخصا في غرق عبارة في بحيرة هي من الأكثر عمقا في العالم في جزيرة سومطرة.

دسا/الح/دص