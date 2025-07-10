مقتل ثلاثة فلسطينيين وإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

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تصاعدت أعمال العنف الخميس في الضفة الغربية المحتلة حيث قُتل فلسطينيان وإسرائيلي خلال هجوم على مستوطنة قرب الخليل (جنوب)، فيما قُتل فلسطيني آخر برصاص الجيش في حادث منفصل قرب جنين (شمال)، وفق ما أفادت السلطات الإسرائيلية ووزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا منفذي “هجوم بإطلاق نار وطعن” أدى وفق السلطات الإسرائيلية إلى مقتل إسرائيلي يبلغ 22 عاما.

وجاء في بيان للجيش “أطلق الجنود وعناصر الأمن المتواجدون في المكان النار على المنفذين وتم تحييدهما”، وذلك في موقع الهجوم عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل إن المنفذين من حلحول الواقعة في شمال محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية، في إشارة إلى كونهما فلسطينيان.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق أن قواته طوّقت مدينة حلحول وأقامت حواجز عسكرية في المنطقة.

وقال متحدث باسم جهاز نجمة داود الحمراء للإسعاف إنه “بعد الهجوم الإرهابي عند مفترق غوش عتصيون… أعلن المسعفون وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل رجل برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أكد أنه أطلق النار بعد تعرض أحد جنوده للطعن خلال “نشاط” في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان “استشهاد أحمد علي العمور (55 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة رمانة بجنين، صباح اليوم الخميس”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “مسلحا” طعن أحد جنوده أثناء انتشارهم في بلدة رمانة، ووصف إصابته بأنها “متوسطة”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الأربعاء مقتل الفتى “إياد عبد المعطي شلختي (12 عاما) متأثرا بجروح حرجة” أصيب بها الأسبوع الماضي خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم عسكر الجديد بنابلس في شمال الضفة الغربية.

– اعتقالات جماعية –

بعد عامين شهدا حوادث قاتلة كثيرة، تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا كبيرا في وتيرة العنف منذ هجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي فجّر حرب غزة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني وكالة فرانس برس الخميس بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 52 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولم يصدر تعليق من جيش الاحتلال بشأن ظروف هذه الاعتقالات.

من بين المعتقلين سجى ضراغمة التي أُفرج عنها سابقا في إطار صفقة التبادل خلال الهدنة التي استمرت ستة أسابيع بين حماس وإسرائيل، بحسب المتحدثة باسم نادي الأسير أماني سراحنة.

منذ اندلاع الحرب في غزة، قُتل على الأقل 953 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم مقاتلون وكثير من المدنيين، على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، حسب بيانات السلطة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قُتل وفق بيانات رسمية إسرائيلية ما لا يقل عن 36 إسرائيليا، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

بور-ها-لمى/ح س