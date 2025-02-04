مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم مسلح بالضفة الغربية

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تياسير (الضفة الغربية) (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل اثنين وإصابة ثمانية من جنوده يوم الثلاثاء حينما فتح مسلح النار على القوات في منطقة بشمال الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدى إلى معركة بالأسلحة النارية قتل خلالها جنود إسرائيليون منفذ الهجوم.

وأضاف الجيش أن جنديين اثنين من الثمانية المصابين في حالة حرجة، بينما تعرض الستة الباقون لإصابات طفيفة.

ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش قرب تياسير في غور الأردن خلال فترة من التوتر الشديد في الضفة الغربية، إذ تجري عمليات إسرائيلية كبيرة في مدينتي جنين وطولكرم ومداهمات أصغر في مواقع أخرى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المهاجم، الذي كان مسلحا ببندقية آلية من طراز إم-16، أطلق النار من مسافة قريبة على جندي خرج من مخبأ محصن، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استمر عدة دقائق.

وتعد هذه الواقعة الأحدث في سلسلة من أعمال العنف بمختلف أنحاء الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في 2023.

وتنفذ القوات الإسرائيلية حملات تفتيش متكررة وتعتقل آلاف الفلسطينيين وتقتل المئات من المسلحين والمدنيين.

كما قُتل العشرات من الإسرائيليين في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية وإسرائيل.