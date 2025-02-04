مقتل جنديين بهجوم قُتل منفذه برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جنين

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هاجم مسلح فلسطيني الثلاثاء حاجز تياسير العسكري إلى الشرق من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين، قبل أن يُردى قتيلا أثناء تبادل إطلاق النار، حسبما أفاد الجيش.

وقال الجيش في بيان إن أحد القتلى في الهجوم هو قائد فرقة في كتيبة احتياط يدعى عوفر يونغ، بينما لم يعلن هوية الجندي الآخر على الفور.

وأضاف الجيش في بيان إن المهاجم أطلق النار على الجنود قرب حاجز تياسير و”تبادل الجنود إطلاق النار مع الإرهابي وقتلوه”. وقال إن بين الجنود الثمانية الجرحى اثنان إصابتهما بالغة.

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن “العملية البطولية في تياسير شمال الضفة الغربية” هي “تأكيد على إصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته على التصدي لجرائم الاحتلال الذي يفجر البيوت ويهجر العائلات، والمقاومة ماضية حتى دحر الاحتلال”.

منذ نحو أسبوعين، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة أطلق عليها اسم “السور الحديدي”.

وقال الجيش الأحد “في إطار عملية إحباط الإرهاب، قامت القوات الإسرائيلية أخيرا بنسف عدة مبان في جنين”، مضيفا أنها “كانت تستخدم كمرافق للبنية التحتية الإرهابية”.

وقوبل الهجوم بإدانة شديدة من السلطة الفلسطينية في رام الله، التي وصفت الممارسات الإسرائيلية بأنها “تطهير عرقي”.

والأحد، قال الجيش إنه قتل ما لا يقل عن 50 مسلحا منذ بدء عمليته في 21 كانون الثاني/يناير، في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إنه تم قتل 70 شخصا في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام.

وقالت متحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الأوضاع في مخيم جنين للاجئين تتجه نحو “كارثة”.

وأضافت “دُمر جزء كبير من المخيم في سلسلة من التفجيرات من قبل القوات الإسرائيلية”.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل ما لا يقل عن 884 فلسطينيا، من بينهم العديد من المقاتلين المسلحين، بنيران القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة.

كما قُتل ما لا يقل عن 32 إسرائيليا، بعضهم عسكريون، في هجمات فلسطينية أو مواجهات خلال العمليات الإسرائيلية في المنطقة خلال الفترة نفسها، وفق أرقام إسرائيلية رسمية.

راغ/لمى-ها/ص ك