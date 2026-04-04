مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 بضربة روسية على سوق في أوكرانيا

afp_tickers

5دقائق

أصابت مسيّرة روسية سوقا في مدينة نيكوبول في شرق أوكرانيا السبت ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 بجروح، بحسب ما أفاد مسؤولون، في وقت تكثّف موسكو تنفيذ في وضح النهار.

وقال مكتب الادعاء المحلي إن السوق الواقع في نيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك أصيب عند الساعة 9,50 صباحا (6,60 ت غ).

وأعلن مسؤول الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية أولكسندر غانيا في منشور على تلغرام إن ثلاث نساء ورجلين قتلا.

وأضاف أن من بين الجرحى فتاة في الرابعة عشرة “حالتها حرجة”.

وأصيب ستة أشخاص بجروح صباح السبت في مدينة خاركيف (شمال شرق) قرب خط الجبهة، بحسب ما أعلنت شرطة المنطقة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 286 مسيّرة خلال الليل تم اعتراض 260 منها.

وفي منطقة سومي في الشمال، أصيب 11 شخصا بجروح في ضربات استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بحسب الشرطة.

وأظهرت صور نشرتها أجهزة الطوارئ الأوكرانية ألسنة اللهب تتصاعد من الطوابق العلوية لأحد الأبنية.

وذكر غانيا في وقت سابق على “تلغرام” أن ضربات روسية ليل الجمعة السبت أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص في دنيبروبيتروفسك بينهم رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر وطفل في السادسة.

وأما في الجانب الروسي، فأسفر هجوم بالصواريخ والمسيّرات على منطقة روستوف (جنوب) المحاذية لأوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح خطيرة في مدينة تاغاروغ، بحسب ما أعلن الحاكم المحلي يوري سليوسار.

وأفاد بأن ثلاثة سكان وأجنبيا حالاتهم خطيرة من دون أن يحدد مصدر الهجمات.

كما ذكر أن سفينة شحن أجنبية تعرّضت لأضرار في بحر آزوف إثر تساقط حطام مسيّرة عليها واندلاع النيران فيها.

– زيلينسكي يزور تركيا –

في الأثناء، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اسطنبول السبت لبحث التعاون الأمني مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في زيارة قال مسؤول أوكراني إنها ستركز على بحث التعاون الأمني.

وأشار زيلينسكي هذا الأسبوع إلى أنه مستعد للتوصل إلى هدنة في حين أفادت روسيا بأنها لم تر أي مقترحات “بصياغة واضحة” من كييف.

اتّهمت أوكرانيا روسيا بإطالة أمد الحرب سعيا للسيطرة على مزيد من الأراضي وتقول إن موسكو غير مهتمة بالسلام.

وتعطّلت المحادثات بين طرفي النزاع، والتي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة فيها، جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات لصحافيين بينهم مراسل فرانس برس نشرت الجمعة، قال زيلينسكي إنه دعا وفدا أميركيا إلى أوكرانيا لإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو.

وقال زيلينسكي إن “الوفد سيقوم بكل ما هو ممكن في الظروف الراهنة خلال الحرب مع إيران، للقدوم إلى كييف”.

وأضاف “يمكن للوفد الأميركي القدوم إلينا والتوجّه بعد ذلك إلى موسكو. إذا كان لا يمكن للأمور أن تنجح بوجود ثلاثة أطراف (معا)، فلنعتمد هذه الطريقة”.

وسعت أوكرانيا في ظل حرب الشرق الأوسط إلى توظيف خبرتها لمواجهة المسيّرات الروسية المماثلة لتلك التي تستخدمها إيران في هجماتها على دول الخليج.

والأسبوع الماضي، زار زيلينسكي عدة بلدان في الشرق الأوسط ووقّع اتفاقيات دفاعية مع قطر والسعودية.

وأشار إلى أن أوكرانيا يمكن أن تساعد في فتح مضيق هرمز الذي أحدث إغلاقه هزّة في الاقتصاد العالمي.

ولم يحدد كيف يمكن لأوكرانيا أن تساهم في ذلك، لكنه أشار إلى خبرة كييف في إعادة فتح حركة الملاحة عبر البحر الأسود والذي أغلقته روسيا في بداية الغزو.

بور-اش/لين/كام