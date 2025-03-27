مقتل ستة أشخاص في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان وفق السلطات والإعلام

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قتل ستّة أشخاص الخميس في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة ووسائل إعلام رسمية، في حين ذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر في حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين “جراء الغارة المعادية على بلدة برعشيت” في جنوب لبنان بعد ظهر الخميس.

وفي وقت سابق الخميس قتل ثلاثة أشخاص في غارة اسرائيلية “على سيارة في يحمر الشقيف”، وفقا للوزارة. وكانت الوكالة الوطنية أفادت في وقت سابق بـ”سقوط شهيد” باستهداف مسيّرة إسرائيلية “سيارة في بلدة معروب” في قضاء صور.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس “تمّ رصد عدد من إرهابيي حزب الله وهم ينقلون أسلحة في منطقة يحمر في جنوب لبنان”، مضيفا أن الجيش “ضرب الإرهابيين”.

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر حدا لحرب بين حزب الله واسرائيل استمرّت أكثر من عام. إلا أن إسرائيل واصلت شنّ غارات في لبنان حيث تقصف ما تقول إنها أهداف عسكرية لحزب الله تنتهك الاتفاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل شخصين في منطقة يحمر، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصرين من حزب الله.

وشهد الاسبوع الماضي أعنف تصعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بعدما نفّذت إسرائيل ضربات في جنوب لبنان أوقعت ثمانية قتلى على الأقلّ، قالت إنها ردّا على إطلاق صواريخ في اتجاهها.

ولم تتبّن أي جهة إطلاق الصواريخ على بلدة المطلّة في شمال إسرائيل. ونفى حزب الله أن تكون له “أي علاقة” بإطلاق الصواريخ. وأكد في بيان التزامه “اتفاق وقف إطلاق النار، وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد”.

ونصّ اتفاق الهدنة على سحب الدولة العبرية قواتها من جنوب لبنان وانسحاب حزب الله الى شمال نهر الليطاني، أي على مسافة حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في المنطقة.

ومع انقضاء المهلة الممدّدة لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط/فبراير، أبقت الدولة العبرية على قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية تخوّلها الاشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود.

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء “لن نقبل باستمرار الاحتلال”، مؤكدا “أن لا محل للتطبيع ولا للاستسلام في لبنان”.

لغ-لو/دص